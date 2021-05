Blacknut ouvre les accès de sa nouvelle Web App aux appareils mobiles iOS à tous ses abonnés (et futurs abonnés) ...permettant ainsi aux propriétaires d'iPhone et d'iPad de jouer en streaming à l'ensemble de son catalogue (soit plus de 500 jeux vidéo)

Contournant les règles strictes de l'App Store de Cupertino, le service français de Cloud Gaming Blacknut ouvre aujourd'hui un accès illimité à son catalogue de jeux en streaming sur les appareils mobiles iOS. La start-up basée à Rennes offre ainsi à tous ses abonnés (et futurs abonnés) la possibilité de profiter de son service de jeux vidéo en streaming sur sa nouvelle application Progressive Web App.

Blacknut a fait le choix d'ouvrir l'accès à cette première version à tous ses abonnés sans restriction, ni limitation.

Une expérience complète sur iPhone et iPad avec ou sans manette.

L'expérience sur iPhone est complète : on y retrouve l'approche "click & play" de Blacknut : les jeux se lancent sur votre écran sans presque aucune attente, et évidemment sans téléchargement ou phase d'installation grâce à la technologie du streaming, Blacknut propose également une option "Manette virtuelle" en "touch" sur l'écran, afin de faciliter la découverte en mode "Tactile" des jeux.

Blacknut a déjà prévu d'améliorer celle-ci dans les prochains mois pour la personnaliser de façon plus fine selon les jeux.

Comme les autres versions de l'application Blacknut, la PWA permet l'utilisation d'une manette Bluetooth, fortement recommandée à ceux qui voudront profiter pleinement de l'ensemble des 500 jeux PC & Console du catalogue.

Nous sommes fiers d'avoir atteint cette étape, nous avions vraiment à coeur d'offrir le cloud gaming à tous nos abonnés sur iOS",

a déclaré Pascal Manchon, CTO de Blacknut.

"L'expérience sur iPhone et iPad était très attendue. Il n'existe aujourd'hui pas d'équivalent sur le marché. Notre équipe a travaillé dur pour offrir une expérience Multi-Ecran complète à tous nos joueurs."

Pour 14,99 euros/mois, l'abonnement aux services de Blacknut donne accès à plus de 500 jeux en illimité et sans aucun achat in-app. Des jeux d'éditeurs renommés, tels Wired Productions, Square Enix, Gameloft, Disney, Deep Silver etc. Le catalogue propose un large éventail de genres, y compris des FPS, des puzzles, des jeux de gestion, des RPG de stratégie, des jeux de sport, de course et des jeux pour toute la famille.

Un service Multi-écran pour toute la famille

Blacknut est d'ailleurs le 1er opérateur de Cloud Gaming à répondre aux besoins des familles en proposant à tous ses abonnés une formule unique. Elle permet de créer jusqu'à 5 profils de joueur avec le même compte, chacun des joueurs pouvant jouer aux titres de son choix simultanément.

Chaque joueur peut également profiter d'une expérience multi-écran complète, commençant une partie sur son ordinateur ou sa télé connectée et la continuant en mobilité sur son iPhone (et vice versa). Toutes les cessions de jeux étant sauvegardées sur le cloud via tous vos appareils : Windows PC, Mac OS, Smart TV & Mobile Android, Amazon Fire TV Stick, et désormais iPhone et iPad.

La PWA (Progressive Web App) de Blacknut en Early access pour iOS est accessible exclusivement sur Safari et sur IPhone ou iPad. Pour plus d'information rendez-vous ici https://www.blacknut.com/fr/ios-ipados