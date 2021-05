Les Ailleurs : Le festival qui explore l'immersion Du 22 mai au 18 juillet 2021 à la Gaîté Lyrique

Réalité virtuelle, augmentée, spatialisation sonore, écrans interactifs... que racontent ces nouvelles technologies du virtuel sur notre époque ? En compagnie des artistes, auteur·rice·s et penseur·euse·s qui défrichent ces nouveaux supports, Fisheye s'associe à la Gaîté Lyrique pour proposer un nouveau rendez-vous dédié aux expériences immersives.

Mettre un casque de réalité virtuelle, c'est changer de mode de perception. D'un coup, nous plongeons dans de nouvelles versions du monde pour un moment de liberté hors du temps qui nous reconnecte à nos émotions les plus profondes, particulièrement pendant cette période d'incertitudes.

Nouveau festival né de la collaboration avec Fisheye, Les Ailleurs est un territoire d'expérimentation et de prise de parole sur nos modes de vie à travers le prisme des technologies immersives. Pendant 3 mois, le festival s'installe sur tout notre premier étage, nouvel espace dédié aux écritures immersives, audio et visuelles. La programmation, réalisée en partenariat avec Fabbula, articule une exposition d'oeuvres numériques, des ateliers de découverte et des animations à destination de toutes et tous, explorant l'immersion sous toutes ses formes.

Dix oeuvres numériques en compétition

Les Ailleurs est une exposition, mais c'est aussi une compétition. Les dix oeuvres numériques programmées dans le cadre du festival font se croiser dispositifs multi-sensoriels et technologies immersives : réalité virtuelle ou augmentée, spatialisation sonore ou écrans interactifs. Elles concourent pour remporter le grand prix du festival (doté de 10 000€), délivré par un jury pluridisciplinaire lors de la semaine d'ouverture.

Programme

Exposition permanente des 10 oeuvres sélectionnées.

Performances artistiques, retransmises en ligne sur Twitch et YouTube Live.

Cycle de conférences "Les Rencontres du Virtuel" sur l'actualité de la création immersive.

Concerts physiques et virtuels.

Masterclasses et performances de VJing.

Invitation à Capitaine futur, notre programme pour les 5-12 ans.

Ateliers DIY pour tous les âges : jeu en réalité augmentée, interaction, immersion sonore, narration en réalité virtuelle...

