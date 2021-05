A-Live : Marathon gaming caritatif pour soulager la douleur les 11, 12 et 13 juin

Les étudiants du Gaming Campus de Lyon s'unissent pour soulager la douleur ! Avec un marathon caritatif en ligne appelé "A-Live", ils appelleront mi-juin à la générosité des communautés de joueurs et de streamers pour récolter des dons pour La Fondation Analgesia, premier institut de recherche sur la douleur en France.

Cette année, en guise de stage de fin d'études, les étudiants du Gaming Campus ont été invités à effectuer une mission de bénévolat. Cette mission, s'ils l'acceptent : construire un événement caritatif à leur image, pour récolter des fonds pour la Fondation Analgesia, dont l'objectif est de faire avancer la recherche sur la douleur chronique, encore très méconnue (l'arthrose ou encore l'endométriose sont des douleurs dites chroniques). Ils sont soutenus dans cette mission par leur école, le Gaming Campus, qui met ses locaux ainsi que ses ressources à disposition. Ils sont également encadrés par la société de production Space Crapaud et l'association Loisirs Numériques, qui maîtrisent déjà bien le sujet du caritatif.

Les 11, 12 et 13 juin 2021, 4 équipes de streamers reconnus mèneront une course à la victoire pour apporter un maximum de dons dans la cagnotte pendant les 52 heures de live non-stop.

Durant ce weekend, 16 streamers et influenceurs seront présents et feront appel à la générosité de leurs communautés pour un marathon gaming continu dans les locaux du Gaming Campus. Le stream sera retransmis en direct sur la chaîne Twitch A-Live. Plusieurs rendez-vous sont prévus : des activités en équipe durant lesquelles les streamers s'affronteront, des talk-shows, des interviews, des moments privilégiés dans les coulisses de l'événement, ainsi que la couverture de l'E3, le salon du jeu vidéo le plus attendu de l'année pour ses annonces et ses conférences.

En parallèle, les streamers et influenceurs proposeront leurs propres animations sur leur chaîne Twitch.

L'évènement A-live est le premier en son genre : il est organisé par les étudiants d'une école spécialisée dans le jeu vidéo, encadrés par des associatifs et des professionnels du secteur. Il y a donc un double enjeu pédagogique et caritatif qui rend cet évènement unique."

commente Franck Helies, Directeur de la production.

Ce marathon est également une grande première pour la Fondation Analgesia dans le domaine de l'événementiel caritatif. Nous sommes très heureux de l'engagement de tous ces étudiants et de leurs encadrants pour faire de ce projet une belle réussite."

ajoute Alice Corteval, Directrice de la Fondation Analgesia.