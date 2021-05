Opera lance le premier navigateur mobile au monde dédié aux joueurs Le nouveau Opera GX Mobile complète le navigateur de bureau Opera GX, qui connaît une croissance rapide et est utilisé par plus de 9 millions de joueurs

Opera Limited annonce aujourd'hui le lancement d'Opera GX Mobile - le premier navigateur mobile au monde conçu spécifiquement pour les joueurs. Opera GX Mobile s'appuie sur la croissance rapide de 190 % d'une année sur l'autre d'Opera GX, le navigateur de bureau d'Opera utilisé par plus de neuf millions de joueurs. Ensemble, ils forment un écosystème de navigateurs inspirés par les jeux.

Les utilisateurs d'Opera GX Mobile pourront profiter d'une navigation personnalisée grâce au bouton d'action rapide (Fab), qui utilise les vibrations et le retour haptique. Ils auront également la possibilité de synchroniser leurs expériences mobiles et de bureau grâce à la fonction Flow, qui permet aux joueurs de partager des instructions, des didacticiels et des créations de personnages entre les appareils, d'accéder instantanément au GX Corner - un espace sur l'écran d'accueil de GX Mobile, qui présente les dernières nouvelles sur les jeux, les offres et un calendrier des sorties de jeux. Opera GX Mobile se distingue également par un design inspiré des jeux, qui comprend un ensemble de quatre thèmes de couleurs différentes.

La nouvelle version du navigateur répond à une forte demande des utilisateurs.

Depuis le jour où nous avons lancé Opera GX, nos utilisateurs nous ont demandé sans relâche une version mobile du navigateur. Aujourd'hui, nous sommes heureux de partager la première version bêta de ce nouveau navigateur",

a déclaré Maciej Kocemba, directeur de produit d'Opera GX.

GX Corner pour rester au courant des dernières nouvelles et offres de jeux vidéo

GX Corner est une fonction d'Opera GX. Dans le navigateur mobile, elle se trouve en dessous de la barre de recherche et de la sélection rapide du navigateur. Elle propose des informations quotidiennes sur les jeux, les nouveautés à venir, ainsi qu'un agrégateur d'offres avec des liens vers les jeux en vente. Cela signifie qu'un joueur a uniquement besoin de son navigateur pour rester au courant des dernières nouvelles et offres.

Un design GX inspiré des jeux et une navigation facile

Avec leur design minimaliste, les navigateurs disponibles sur les smartphones ne correspondent pas forcément aux goûts et aux besoins des joueurs. Opera GX Mobile résout ce problème en présentant un style et un design uniques inspirés des jeux et du matériel de jeu. Après l'avoir installé sur leur smartphone, les joueurs peuvent choisir l'un des quatre thèmes disponibles : GX Classic, Ultra-violet, Purple Haze et White Wolf.

Une navigation unique avec le retour haptique

Lorsqu'ils utilisent Opera GX Mobile, les utilisateurs peuvent également choisir entre le bouton d'action rapide (Fab) et la navigation standard. Le bouton d'action rapide est divisé en deux rangées : le menu (rangée du bas) qui vous permet d'effectuer des recherches et d'ouvrir ou de fermer des onglets, et la rangée des onglets (rangée du haut). Le Fab est toujours à portée de pouce et utilise des vibrations et un retour haptique lors de l'interaction avec les éléments du bouton.

Des fonctions uniques d'Opera

Opera GX Mobile comprend la fonctionnalité Flow, qui permet aux joueurs de le synchroniser avec la version pour ordinateur d'Opera GX en scannant simplement un code QR affiché dans le navigateur de bureau avec celui du mobile. Flow est un espace crypté, de type chat, partagé entre les navigateurs du mobile et de l'ordinateur, qui permet d'envoyer des fichiers, des liens, des vidéos YouTube, des photos et des notes personnelles, et d'y accéder à tout moment depuis le téléphone ou l'ordinateur connecté. Vous pouvez utiliser Flow pour partager des fichiers d'une taille maximale de 10 Mo. Les joueurs le trouveront particulièrement utile pour partager des instructions ou des tutoriels ainsi que des constructions de personnages entre appareils.

Parmi les autres fonctions utiles d'Opera GX Mobile, citons un bloqueur de publicité intégré, ainsi qu'un bloqueur de dialogue de cookies, qui vous aide à vous débarrasser des dialogues de cookies gênants qui gâchent l'expérience de navigation. Les utilisateurs d'Opera GX Mobile sont également protégés contre ceux qui tentent d'utiliser leurs appareils pour miner des crypto-monnaies.

Une communauté d'utilisateurs en croissance rapide

Lancé en juin 2019, pendant l'E3 à Los Angeles, Opera GX pour Windows et Mac a dépassé les 9 millions de joueurs actifs mensuels en mars 2021, soit une hausse de 190 % par rapport à l'année précédente.

Dès aujourd'hui, Opera GX Mobile est disponible en version bêta sur Android et iOS et sera disponible pour le grand public dans quelques semaines. Pour le tester dès maintenant, les utilisateurs Android peuvent l'obtenir à partir de https://operagx.gg/beta-1-android. Les utilisateurs iOS peuvent aller sur https://operagx.gg/beta-1-ios et recevront des instructions sur la façon d'installer via une application de test TestFlight.