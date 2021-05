La plus grande gaming arena d'Europe ouvre à Amnéville

La marque Helios Gaming, groupe Cogaming, a le plaisir de vous annoncer la réouverture de l'Emax Gaming Arena la plus grande Gaming Arena d'Europe, à Amnéville la cité des loisirs le samedi 12 Juin 2021. Suite aux mesures de déconfinement, les visiteurs pourront venir découvrir des expériences uniques autour du jeu vidéo sur trois étages thématiques.

La première partie est dédiée aux jeux multijoueurs avec des simulateurs automobiles, de la coopération ou encore des classiques du jeu vidéo tels que FIFA 21 ou encore Mario Kart 8. L'étage du haut est lui consacré aux expériences les plus récentes. Sous une thématique futuriste, les joueurs pourront essayer des casques de réalité virtuelle, des PC dernier cri ou encore les consoles nouvelles générations : Playstation 5 et Xbox Series X.

L'étage du bas, l'odyssée du Gaming quant à lui est un voyage ludique, véritable hommage, qui plonge le visiteur au coeur de l'histoire du jeu vidéo. L'aventurier démarre son parcours par les machines qui ont fait l'histoire, des bornes d'arcades aux toutes premières consoles de jeu. Au fil de son périple, le visiteur découvrira l'ensemble des consoles cultes des premières générations 8-bit aux consoles plus modernes. Il retrouvera les jeux qui ont fait l'âge d'or de Sega, Nintendo, Sony, Microsoft et finira par des expériences plus récentes comme la Xbox 360 et la Playstation 3.

Les spectateurs auront accès également à la grande salle de projection qui servira à diffuser des shows d'influenceurs gaming ou encore les finales des compétitions de jeu vidéo Helios Gaming. La salle a une capacité d'accueil de 414 places assises. De plus, un bar servant des cocktails thématiques, des boissons chaudes et rafraîchissantes permettra aux joueurs de prendre une pause entre leus parties ou aux moins fans d'accompagner les gamers de leur entourage.

Tarifs d'entrée : 10€ la journée, avec un accès à toutes les animations en illimité. Avec un abonnement de 29,90€ mensuel par mois pour un accès illimité qui arrive au cours de l'été. Ouvert les mercredis vendredis, samedis et dimanches hors vacances scolaires, et tous les jours sauf lundi pendant les vacances