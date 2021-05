H.P. Lovecraft et le jeu vidéo Un essai de Carlos Gómez Gurpegui

Howard Phillips Lovecraft est sans conteste l'un des auteurs fantastiques les plus influents du XXe siècle. La monstrueuse cosmologie qu'il a imaginée et le climat particulier de ses écrits ont influencé nombre de créateurs dans tous les domaines artistiques. Depuis sa genèse, le monde du jeu vidéo n'a eu de cesse de mettre en scène cet univers riche et angoissant.

80 ans après sa mort, sa vision unique se retrouve dans de multiples oeuvres vidéoludiques : Alone in The Dark, Call of Cthulhu, Bloodborne… Sans oublier les jeux de société et les jeux de rôle dédiés aux Grands Anciens et leur progéniture.

Que vous soyez connaisseur ou néophyte, découvrez notre analyse de ces aventures postérieures au grand oeuvre du maître de l'horreur. Elles ont largement contribué à faire du Rêveur de Providence une icône de la pop culture, et maintiennent le mythe vivant.

Carlos Gómez Gurpegui est né en 1991 à Séville. Il est titulaire d'un diplôme en communication audiovisuelle et d'un Master en études narratives des arts visuels. Il y a concentré ses recherches sur la conception narrative et la terreur. Depuis plusieurs années, il collabore régulièrement au magazine IGN Espagne. Il combine son activité de journaliste de jeux vidéo avec des participations à des conférences, à des revues académiques ainsi qu'à l'écriture de fictions interactives.

Titre : H.P. Lovecraft et le jeu vidéo

Auteur : Carlos Gómez Gurpegui

Editeur : Ynnis Editions

Commander : sur le site de l'éditeur