Journée "Jeux & IA" le 28 juin et appel à résumés

Cette journée est organisée à l'initiative de l'Association Française d'Intelligence Artificielle (AFIA) et du Groupe De Recherche en Intelligence Artificielle du CNRS (GDR IA).

Le but de cette journée est de rapprocher les communautés académiques et industrielles sur la thématique de l'IA dans les jeux, et ce au moyen de deux présentations invitées, d'une session de courtes présentations de travaux de recherche en cours dans le domaine, et d'une table ronde réunissant tous les participants. Ainsi, la journée s'adresse aussi bien aux jeunes chercheurs qu'aux chercheurs plus avancés et aux industriels.

Programme

Matin

10h30 - 12h30 Présentations courtes de chercheurs en game AI. (10 minutes de présentation et 5 minutes de questions).

Après-midi

15h30 - 16h30 Présentation invitée de Diego Perez-Liebana (Senior Lecturer à School of Electronic Engineering and Computer Science, Queen Mary University of London) Title : Abstract Forward Models and Strategy Games

16h30 - 17h30 Présentation invitée de Quentin Cohen-Solal (PostDoc au Lamsade, université Paris Dauphine) Titre : Apprentissage par renforcement efficace sans utilisation de connaissance pour les jeux

17h30 - 18h30 Table ronde autour du thème : de l'IA académique à l'IA dans les jeux vidéo : quelles approches passent ? Quelles approches ne passent pas ? Comment l'industrie des jeux envisage le futur de l'IA dans les jeux ? Quelles réponses des chercheurs en IA ?

Modérateur : Christophe Rey (MCF Limos, Université Clermont Auvergne)

Participants

- Kevin et/ou Charlotte Buchet (Game designer(s) - Wako Factory, Nantes)

- Julien Millet, Guillaume Magnies, et Guillaume Ripoll (Président, Trésorier et Référent R&D, Online et IA - Game Only, Auvergne Rhône Alpes)

- Guillaume Gaudron (Director development - Ubisoft La Forge)

- Tristan Cazenave (Pr - Lamsade, Univ. Paris Dauphine)

- Anne-Gwenn Bosser (MCF - Lab-STICC, ENIB)

- Eric Jacopin (HDR - Centre de recherche des écoles de Saint-Cyr Coëtquidan)

Appel à résumés

Nous lançons un appel à résumés pour la session de présentations courtes (10 minutes de présentation et 5 minutes de questions).

Thème : IA des jeux

Principe

Vous envoyez un résumé (1 pages ou 2) présentant vos travaux en cours et/ou vos objectifs de recherche

Après sélection, vous présentez ces travaux durant la session des présentations courtes (10 minutes de présentation et 5 minutresde questions). Les exposés ne seront pas publiés pour ne pas limiter les soumissions à des conférences nationales ou internationales.

Procédure de soumission

Les résumés devront être envoyés au format PDF, ne pas excéder 2 pages, avec des marges et une taille de police raisonnables, et incluant sur la première page le titre du travail de recherche, le nom du chercheur qui présente, les noms de ses collaborateurs, et leurs institutions de rattachement.

Les résumés devront être envoyés aux adresses suivantes

tristan.cazenave dauphine.fr

dauphine.fr christophe.reyuca.fr

Les dates importantes sont :

Date de fin de soumission : 6 juin 2021

Date de fin de sélection (notification aux auteurs) : 15 juin 2021

Plus d'informations