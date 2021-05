Paper Beast, une oeuvre poétique, Grand Prix du Festival Les Ailleurs A découvrir jusqu'au 18 juillet à la Gaîté Lyrique

Un jury transdisciplinaire venant du cinéma (Cédric Klapisch, réalisateur et président du jury), du soutien aux industries culturelles (Bertrand Cizeau, directeur de la communication et directeur adjoint de l'engagement d'entreprise de BNP Paribas), des arts immersifs (Agnès Alfandari, directrice du service numérique à l'Institut français et Myriam Achard Cheffe des Partenariats au Centre Phi), de la photographie (Christoph Wiesner, directeur des Rencontres d'Arles) a décerné le Grand Prix à Paper Beast d'Eric Chahi.

Considéré comme l'un des pionniers du jeu vidéo, créateur de l'emblématique Another World, mais aussi de From Dust et de cette dernière oeuvre Paper Beast, Eric Chahi expérimente et met en valeur le vivant.

Paper Beast est une balade contemplative dans un monde terraformé qui nous lie à des créatures attachantes. "Un voyage dans une réalité virtuelle aussi réussi que déroutant" selon Cédric Klapisch. Cela représente bien l'ensemble de la sélection, des artistes qui sont "exauceurs de tous les sentiments et de toutes les sensibilités contemporaines" explique Benoît Baume, fondateur du festival Les Ailleurs et de Fisheye.

Eric Chahi était présent pour recevoir le prix accompagné de la sound designer Floriane Pochon et témoigne : "cela me touche beaucoup de sortir du cadre du jeu vidéo ; nous avons cherché pendant tout le processus créatif à surprendre le joueur le plus possible et faire se rencontrer nouvelles technologies et intentions créatives".

Le jury a également tenu à attribuer une Mention Spéciale à l'oeuvre The Smallest of Worlds (Bettina Katja Lange, Usa Brunner, Joan Soler-Adillon), une oeuvre collaborative qui nous plonge dans un immense réseau reliant les recoins les plus intimes de nos lieux d'habitation. "Une fenêtre sur l'intime saisissante, un dispositif qui donne à voir le chez soi des autres et un portrait du confinement qu'on a tous vécu" (Cédric Klapisch).

Plus d'informations sur le festival Les Ailleurs