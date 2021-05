La Gamers Assembly : Summer Edition revient début juin pour des tournois 100% online et 100% gratuits Les 5 et 6 juin, Chauvigny accueillera de nouveaux challenges et activités gaming en plus des compétitions officielles

La Gamers Assembly, plus grande LAN Party de France et événement esport historique, revient pour le second volet de l'événement "Online Edition" les 5 et 6 juin à Chauvigny. Après une Gamers Assembly : Festival Edition à Poitiers qui a eu lieu comme chaque année lors du weekend de Pâques, et avant la Halloween Edition à Saint Benoit les 6 et 7 novembre prochains, l'association FuturoLAN présente la Summer Edition. Composée de 5 tournois officiels, elle sera également accompagnée de duplex endiablés avec des invités emblématiques de la GA, et l'incontournable concours de cosplay !

Le jeu vidéo au coeur du programme du week-end

Rendez-vous immanquable de tous les passionnés de jeux vidéo, la Gamers Assembly rassemble sa communauté de joueurs le temps d'un weekend pour des compétitions sur les jeux Fortnite, Trackmania, League of Legends, Rocket League et Fifa. Aux micros, les commentateurs FredZold, Co6nus et Chocobo commenteront les duplex et tournois, et accueilleront les invités de cette édition, dont Gérard Herbert, maire de Chauvigny.

Toujours dans un souci de respecter les mesures sanitaires en vigueur et de protéger ses bénévoles et son public, la GA Festival Edition sera 100% en ligne. Ainsi, cette édition proposera des duplex avec l'association Silver Geek lors d'une nouvelle compétition du Trophée des Seniors, tournoi emblématique d'e-bowling qui a su conquérir un public fidèle ! Au programme également, une rencontre semée d'embûches (et de peaux de bananes) sur Mario Kart et un nouveau challenge Minecraft après la création d'une réplique parfaite en pixels créée par les membres de l'association Endorah qui avait permis de récolter 1000€ pour l'association caritative Un Hôpital pour les Enfants. Enfin, les meilleurs cosplayers pourront présenter leurs créations lors du concours de cosplay.

"C'est avec un immense plaisir que nous revenons pour le second volet de notre édition un peu particulière de la GA 2021, notre Summer Edition à Chauvigny. Après le succès d'une première édition online qui a montré une fois de plus l'engouement de nos communautés de joueurs et grâce au soutien indéfectible de nos partenaires dont Grand Poitiers, nous sommes heureux de rassembler de nouveau les joueurs autour de notre passion commune : le jeu vidéo", déclare Vincent Colas, Président de l'association FuturoLAN.

Retour des Poitiers Esports Meetings, le forum d'affaires de la Gamers Assembly

Le jeudi 3 juin, en amont de la compétition, des professionnels de l'esport, des grandes marques, des institutionnels et des médias se rencontreront à distance lors des Poitiers Esports Meetings pour développer de nouveaux partenariats.

Le forum d'affaires de la Gamers Assembly offre une occasion unique de rencontrer les acteurs de l'écosystème esport sans se déplacer en rendez-vous individuels online, pré-programmés et qualifiés, et d'assister à des conférences et tables rondes animées par des experts du marché esportif.

Pour s'inscrire : www.poitiers-esports-meetings.com

Liste des tournois

Sur PC :

League of Legends Trophy Powered by Omen

AOC Gaming Rocket League Trophy

Fortnite Zone Wars en mode Créatif

Trackmania

Sur PS4 :

Philips Monitors FIFA 21 Trophy

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site officiel : www.gamers-assembly.net