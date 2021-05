Les métiers du jeu vidéo en 2021 : Economic Designer De plus en plus de jeux s'appuient sur cette expertise spécialisée

Depuis ces dernières années, les ventes in-game occupent une place prépondérante dans l'écosystème de l'industrie vidéoludique. Les Economic Designer ou concepteurs économiques ont une mission assez simple : concevoir le système financier dans les jeux. Il est ainsi de leur responsabilité de trouver des systèmes de jeu qui soient à la fois attrayants pour les joueurs et générateurs de revenus pour l'éditeur. Pour cela, il faut avoir de bonnes connaissances économiques, mais aussi comprendre intimement le gameplay.

Un Economic Designer définit les valeurs des biens et des services. Il crée de nouveaux produits auxquels les joueurs peuvent aspirer et imagine leur " usure ", de sorte que les joueurs doivent les remplacer. Il doit également créer des marchés secondaires pour les biens et services présents dans le jeu, où les joueurs peuvent échanger entre eux, ainsi que des métriques qui lui permettent de suivre les revenus d'un joueur spécifique, d'un groupe, ou d'un groupe démographique afin de pouvoir ajuster le système en conséquence.

Informations métier

Niveau d'études : Bac +3 - Bac +5

Salaire mensuel brut : de 2 200 à 3 500 € selon expérience

Un métier nouveau mais en pleine expansion

Bien qu'une carrière en tant que concepteur économique ne nécessite pas l'expertise technique de certains autres concepteurs, il faut une solide formation économique, tant au niveau de la micro que de la macro-économie. Les diplômes d'études supérieures en économie sont valorisés. Des compétences en mathématiques sont une condition préalable, ainsi que des connaissances en sociologie, en théorie économique et en théorie des jeux.

Le poste d'Economic Designer est relativement nouveau dans l'industrie, mais il a connu une croissance exponentielle au cours de la dernière décennie, car de plus en plus de jeux s'appuient sur cette expertise spécialisée pour les économies virtuelles. Ces concepteurs travaillent avec d'autres membres de l'équipe de design tout au long du processus et, bien sûr, avec le chef de projet et le producer.

Qualités requises

Forte connaissance et expérience avec les jeux en ligne, multijoueurs, sociaux ou free-to-play

Capacité à travailler en équipe

Goût pour les problématiques économiques

Acquis de fin d'études

Maîtrise du game design

Maîtrise de l'analyse de données

Interview de Bruno Marion

Directeur créatif Gameleon Studio et Directeur pédagogique Game Sup

Le métier d'Economic Designer est relativement nouveau. Pourriez-vous nous l'expliquer ?

C'est effectivement un métier récent qui regroupe plusieurs compétences et qui fait partie des nouvelles spécialisations des métiers du Game Design. L'Economic Game Designer est en charge de concevoir, de mettre en place et/ou d'imaginer les gameplay qui assurent l'acquisition, la rétention et la monétisation des joueurs. Il doit aussi superviser l'équilibre et le rythme du jeu pour assurer un bon contenu en adéquation avec les joueurs visés pour assurer la fidélisation.

Quelle formation initiale est nécessaire ?

Une formation spécialisée dans les métiers du jeu vidéo. Le métier est récent et les profils d'Economic Game Designer sont relativement recherchés ! Nous avons mis en place depuis environ 5 ans à Game Sup des cours qui forment à ce métier. Nos étudiants ayant un bon profil d'Economic Designer sont recrutés rapidement. Pour l'instant, ce sont surtout les gros studios comme Ubisoft qui nous sollicitent, mais nous voyons de plus en plus d'offres émaner de studios de plus petite taille depuis deux ou trois ans. Il y a fort à parier que dans les années à venir ce sera toujours le cas.

Qui sont les principaux interlocuteurs de L'Economic designer en interne, entre les data analysts, les UX designers, les game designers… ?

C'est un travail d'équipe et multidisciplinaire. Les Data Analysts sont des personnes avec qui l'Economic Designer est souvent amené à travailler. Mais les échanges avec les autres corps de métiers restent pour autant tout aussi importants. L'économie doit être claire et efficace, elle doit être pensée en même temps que le reste voire en amont, dans l'idéal, ce qui est aujourd'hui le cas. Il y a quelques années, certains jeux sont passés de premium à freemium sans avoir été pensés en amont pour cela, ce qui a donné quelques productions compliquées, autant en termes de charge de travail qu'au vu des résultats financiers.

La vente de biens in-game est devenue un mode habituel de monétisation des jeux vidéo. Quelles sont les limites acceptables par les joueurs ?

Une des limites bien connue maintenant est celle du " Pay to Win " (P2W), qui consiste à donner la possibilité aux joueurs de payer pour prendre un avantage certain face aux joueurs non-payeurs. Mais la définition du P2W est très relative au jeu en lui-même, c'est pourquoi il est important pour l'Economic Game Designer de connaître le jeu sur lequel il travaille et l'utilisation que les joueurs en font. L'utilisation de play tests est aussi un bon moyen pour discuter et échanger avec les joueurs, et voir où ils placent la limite.

Entre un jeu très casual et un jeu à destination des hardcore gamers, le métier d'Economic Designer est-il comparable ?

Les mêmes problématiques vont apparaître : faire l'acquisition de joueurs et les garder dans le jeu. Les moyens pour mettre en place une solution efficace vont être relativement les mêmes. En revanche, la différence fondamentale entre les deux types de joueurs devra grandement être prise en compte. Les hardcore gamers détestent par-dessus tout les P2W, les microtransactions et les quêtes Fedex entre autres. Ce type de joueurs est beaucoup plus exigeant que le joueur très casual. Nous voyons par contre une plus grande acceptation de ces pratiques avec les plus jeunes joueurs qui ont grandi avec les F2P (" Free-to-Play ", jeux gratuits), le " Game as a Service " (les jeux sur abonnement) et le contenu additionnel.

En dehors des jeux vidéo, dans quels secteurs ce métier a-t-il de l'avenir ?

Je dirais dans un milieu où on vend un service, ou alors un secteur où le consommateur utilise les services d'une entreprise de façon régulière. Je pense que le meilleur endroit resterait autour du Web, car c'est un milieu familier.

