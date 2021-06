Nacon : résultats annuels 2020/21 en forte hausse

Chiffre d'affaires : 177,8 M€ (+ 37,4%)

ROC : 32,5 M€ (+43,8%), soit 18,3% du CA

Objectifs 2021/22 :

Chiffre d'affaires entre 180 et 200 M€

MOC* de 20%

Objectifs 2022/23 :

Relèvement du CA entre 230 et 260 M€ (vs. 180-200 M€)

Confirmation d'une MOC* > 20%

Nacon (ISIN FR0013482791) annonce aujourd'hui ses résultats consolidés pour l'exercice 2020/21 (du 1er avril 2020 au 31 mars 2021) tels qu'arrêtés par le conseil d'administration qui s'est tenu en date du 31 mai 2021.

Dépassement des objectifs

En 2020/21, Nacon réalise un chiffre d'affaires de 177,8 M€, en hausse de 37,4%, portée par le succès des accessoires premium, l'implantation réussie aux USA, et par un triplement des ventes du back catalogue.

Le Résultat Opérationnel Courant bondit de 43,8% à 32,5 M€, soit 18,3% du Chiffre d'affaires.

Après déduction des charges liées aux plans d'actions gratuites pour 5,1 M€, d'un résultat financier de (1,5) M€ et d'impôts sur les bénéfices de (7,7) M€, le Résultat Net de la période ressort à 18,2 M€, soit + 19,6%.

Un cash-flow opérationnel de 55,7 M€

En 2020/21, le cash-flow opérationnel grimpe de 146% à 55,7 M€, permettant de couvrir la quasi-totalité des Capex (56,4 M€) en hausse de 13,6 M€. Après prise en compte de ces investissements et des remboursements d'emprunts bancaires à hauteur de 12,9 M€, la trésorerie s'élève à 96,7 M€ (110,9 M€ fin mars 2020). La trésorerie nette des dettes financières reste à un niveau élevé à 41,9 M€ contre 42,8 M€ à fin mars 2020.

Perspectives 2021/22 : Relèvement des objectifs

Nacon anticipe, sur un marché dynamisé par de nouvelles consoles, une année de progression de l'activité et de la rentabilité qui devrait reposer sur :

La poursuite des ventes digitales du back catalogue ;

Le lancement de nouveaux jeux vidéo dont les très attendus Rims Racing, Roguebook, Vampire : The Masquerade- Swansong, Blood Bowl 3, et WRC 10 ;

La dynamique commerciale des accessoires (casques premium, manettes PlayStation4 et Pro Compact pour Xbox) qui bénéficiera de la sortie de la manette Revolution X Pro controller pour Xbox

La bonne orientation de l'activité conduit Nacon à avancer à l'exercice 2021/22 les objectifs 2022/23 avec un chiffre d'affaires désormais compris entre 180 et 200 M€ et un taux de ROC de 20%.

Objectifs annuels 2022/23

Les fonds levés lors de l'IPO ont permis l'acquisition de studios et le développement de jeux majeurs (dont Test Drive Unlimited Solar Crown, Steelrising, The Lord of the Rings : Gollum...) dont les sorties auront lieu à partir de l'exercice 2022/23. Fort de son avance sur son plan de développement, Nacon relève ainsi fortement son objectif 2022/23 de chiffre d'affaires, désormais compris entre 230 et 260 M€ (contre 180 et 200 M€ initialement) tout en confirmant une MOC* supérieure à 20%.

Dividende annuel

Conformément à l'engagement pris de réinvestir ses cashflows dans le développement de ses activités, le Conseil d'Administration a décidé, lors de sa réunion du 31 mai 2021, de ne pas proposer lors de la prochaine Assemblée Générale de distribution de dividende au titre de l'exercice 2020/2021.