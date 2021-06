Kinetix enrichit sa solution d'animation 3D assistée par l'I.A pour permettre à davantage de créatifs d'accéder à la 3D

Pour la première fois en France une I.A transforme un mouvement humain en animation 3D

Une technologie no code, instantanée et automatique qui accélère le temps de travail des studios de création et démocratise l'usage de la 3D animée auprès des créatifs professionnels ou non

Animation de personnages, prototypage, visualisation 3D pour les industries du jeu vidéo, cinéma d'animation, VFX, médias ou encore AR/VR/XR

Des outils d'édition et de création simplifiés pour une utilisation toujours plus poussée de l'animation 3D de personnage

Kinetix, start-up pionnière de l'animation 3D assistée par de l'IA, à l'origine de la première plateforme "no code" générant automatiquement et instantanément des animations 3D de personnages à partir d'une simple vidéo 2D, annonce le lancement de "Advanced Beta". Cette nouvelle version de sa solution offre une panoplie de services inédits qui permettent d'accélérer et de simplifier encore davantage le travail de créateurs, qu'ils soient professionnels ou non. En anticipant un peu plus les usages et en restant au plus près des besoins, Kinetix continue ainsi dans sa démarche "no code" unique visant à rendre la 3D animée et instantanée accessible au plus grand nombre.

"Advanced beta" : une nouvelle version pour accélérer l'accès a la création 3d pour tous

Afin de rendre le format 3D accessible à un public toujours plus large de créatifs qui n'attendent que de pouvoir générer ce type contenu, Kinetix poursuit activement le développement de sa plateforme. Aujourd'hui la start-up propose une nouvelle version qui compte un certain nombre d'améliorations pour offrir une toute nouvelle expérience.

Concrètement, l'Advanced Beta prévoit une refonte totale de la version beta afin de permettre aux studios de création et à tous les créatifs non experts de s'approprier la solution de manière toujours plus intuitive et performante. L'objectif de cette évolution est d'offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs grâce à une amélioration de la qualité de l'algorithme d'extraction et à une meilleure usabilité et accessibilité des fonctionnalités disponibles, à savoir : le motion capture guidée par Intelligence Artificielle, l'exportation, le Trimmer vidéo, l'import depuis une URL ou un appareil et le preview.

En complément, Kinetix prévoit dans les prochaines semaines l'ajout de nouveaux outils d'édition et de création intelligents qui permettront de cleaner ou modifier les animations et le retargeting (transfert d'animation) simplifié sur des personnages 3D.

Des outils professionnels simplifies pour accompagner studios et créatifs dans la conception d'animation 3d

En pratique, la nouvelle plateforme Kinetix permet aux studios de jeu vidéo, de cinéma d'animation et VFX comme aux non-techniciens d'obtenir des animations 3D encore plus rapidement, simplement et à moindre coût, et d'avoir un meilleur contrôle des différentes étapes de création. Grace à cette refonte, la plateforme s'adapte ainsi à davantage de cas d'utilisation et de cas métiers pour être toujours au plus proches des besoins et exigences des utilisateurs. Cette mise à jour s'inscrit dans l'approche "no code" de Kinetix, qui permet de produire des expériences 3D animée de qualité, instantanément et sans compétence. À partir d'une plateforme qui s'apprécie pour son UX / UI, il est désormais possible de produire facilement de meilleurs contenus et plus rapidement.

Yassine Tahi, cofondateur de Kinetix :

Notre produit évolue en même temps que sa technologie, et notre équipe travaille avec pour ambition de simplifier et d'automatiser au maximum notre plateforme pour permettre à quiconque d'accéder à l'animation 3D. Les nouveaux outils d'édition et de création développés vont dans ce sens.

Nous en sommes au début et de nouveaux développements sont d'ailleurs en cours pour accélérer encore plus sa démocratisation et pouvoir un jour proposer des animations aussi précises qu'en motion capture".

Annexe des fonctionnalités optimisées

Motion capture guidée par Intelligence Artificielle : permet à l'utilisateur d'obtenir une animation 3D à partir d'une vidéo incluant un ou plusieurs humains en mouvement, pour obtenir des fichiers d'animation plus rapidement, plus simplement et à moindre coût.

Preview : permet à l'utilisateur de visualiser un fichier d'animation dans un environnement 3D avec la vidéo d'origine dans un cadre, pour apprécier rapidement le rendu du fichier avant de travailler dessus.

Import depuis une URL : permet à l'utilisateur d'importer n'importe quelle vidéo provenant d'internet en utilisant son URL, pour utiliser une vidéo trouvée en ligne rapidement.

Import depuis l'appareil : permet à l'utilisateur d'importer n'importe quelle vidéo contenue dans son ordinateur ou son appareil mobile, pour utiliser une vidéo personnelle.

Trimmer vidéo : permet à l'utilisateur de retoucher la durée et le cadre (la taille de l'écran en quelque sorte) de la vidéo importée, pour optimiser le rendu sans faire perdre du temps à l'utilisateur.

Exportations : permet à l'utilisateur d'extraire son fichier d'animation dans le format correspondant au logiciel 3D qu'il utilise, pour permettre à chaque utilisateur d'utiliser Kinetix dans son environnement de travail.