TavroxGames propose un annuaire dédié aux personnes de couleurs dans le jeu vidéo

Couleurs du jeu vidéo est une initiative du studio indépendant TavroxGames. Il s'agit d'un annuaire dédié aux personnes de couleur spécialisées dans le domaine du jeu vidéo. Il y regroupe des profils et métiers variés : développement de jeux, Game Design, art, création de contenu, journalisme, marketing, localisation, e-sport et bien plus encore !

L'objectif de cet annuaire est de mettre en avant des profils issus de la diversité qui souhaitent participer à des interventions lors de conférences, de webinaires ou encore en université. Tous les profils francophones sont les bienvenus !

Vous êtes une personne issue de la diversité, spécialisée dans le jeu vidéo et souhaitez rejoindre cet annuaire ? Rendez-vous sur couleursdujv.fr et remplissez notre formulaire disponible sur la barre latérale du site. La modération est effectuée par l'équipe TavroxGames.