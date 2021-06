Quantic Dream devient le premier studio de jeux vidéo français équipé avec Dolby Atmos

Dolby Laboratories, spécialiste des technologies de divertissement immersives, et Quantic Dream, développeur et éditeur indépendant de jeux vidéo français, annoncent avoir collaboré ensemble pour inclure cette technologie innovante dans la nouvelle installation du studio son de Quantic Dream, qui devient le premier studio de jeux vidéo français équipé avec Dolby Atmos.

Après la production de Detroit : Become Human, le plus récent des jeux emblématiques du studio, et suite à l'arrivée d'une nouvelle génération de consoles de salon, Quantic Dream a souhaité faire évoluer ses infrastructures afin de proposer aux joueurs des expériences de jeu toujours plus riches, immersives et innovantes.

Dans cette optique, Quantic Dream a réinventé intégralement son studio d'enregistrement et de mix, pour se conformer aux exigences d'un système Dolby Atmos 7.1.4. L'ajout de la technologie Dolby Atmos au studio permettra de créer des expériences haut de gamme et sur mesure, tout en s'intégrant totalement aux logiciels populaires du marché tels que Wwise et FMod. Ces nouvelles installations apportent une grande flexibilité, et ouvrent la possibilité d'enregistrer de multiples sons, du bruitage à la voix-off, ou encore de mixer intégralement n'importe quel type de projet audio en Dolby Atmos.

Dolby Atmos place les sons tout autour des joueurs avec une précision tridimensionnelle, afin qu'ils puissent réagir de manière plus rapide et précise. Les joueurs sont immergés dans une expérience plus intense. La clarté des informations transmises ouvre un nouveau champ des possibles pour les utilisateurs, tant dans le ressenti que l'analyse. Qu'il s'agisse de jouer au casque, sur un téléviseur, une barre de son ou un système home cinéma compatible, l'ajout du Dolby Atmos à l'expérience de jeu offre une immersion audio unique pour les joueurs.

Nous avons décidé de viser le format le plus innovant et le plus récent sur le marché, le Dolby Atmos nous paraissait donc le meilleur choix pour les années à venir",

déclare Aurélien Baguerre, Lead Audio de Quantic Dream.

"Le Dolby Atmos ajoute une nouvelle dimension au son et transporte l'auditeur au coeur de l'action, proposant une expérience auditive optimale pour le joueur."

Javier Foncillias VP Commercial Partnership Europe chez Dolby, ajoute :

Dolby a une solide expérience en matière de divertissement immersif, que ce soit au cinéma, à la télévision ou dans le domaine de la musique. Alors que le secteur du jeu vidéo continue de croître, les joueurs exigent davantage d'immersion. Ils veulent des expériences premium et extraordinaires. C'est là que Dolby Atmos entre en jeu."

La France est l'un des plus grands marchés d'Europe pour les jeux vidéo, avec de nouvelles consoles et des jeux toujours plus réalistes et immersifs. Les technologies Dolby s'imposent comme la norme, tant pour les consommateurs que pour les fabricants et éditeurs de jeux.