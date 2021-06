La construction d'un ADN de marque : le cas Just Dance Par Marie Cailhol, brand manager chez Ubisoft Paris

Le brand manager est le gardien de la marque, et pas seulement d'un jeu en particulier, car Just Dance est devenu plus qu'un jeu, c'est véritablement une marque qui vit sur plusieurs supports et produits dérivés.

Pour construire une grande marque il faut tout d'abord travailler sur la "plateforme de marque", ce qui comprend "l'essence de marque" et les "guidelines de marque". Chacune de ces rubriques est détaillées par Marie Cailhol dans cette intervention.

L'IIM Student Game Conference est un événement annuel qui vise à rapprocher les étudiants et les professionnels de l'industrie du Jeu Vidéo au travers d'un cycle de plus de 50 conférences en ligne animées par des professionnels afin de partager avec les étudiants leur expérience dans des domaines variés : design, business, art, production, tech…

Les conférences sont ouvertes à tout le monde, étudiants ou professionnels, passionnés ou simples curieux, afin de se rassembler et d'échanger sur l'industrie du Jeu Vidéo.