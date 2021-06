Webinar de présentation du Fonds d'Aide au Jeu Vidéo (FAJV) le 23 juin 2021

Depuis 2003, le CNC (Centre National du Cinéma et l'Image Animée) soutient activement le secteur du jeu vidéo et notamment ses entreprises de création. Ce soutien se matérialise notamment dans un dispositif, le Fonds d'Aide au Jeu Vidéo (FAJV), une aide sélective permettant d'aider les créateurs de jeux à différentes étapes :

Aide à l'écriture (pour les auteurs individuels)

Aide à la pré-production et Aide à la production (pour les studios)

Aide aux manifestations à caractère professionnel

Le FAJV a pour but de soutenir les projets de jeu vidéo créatifs et innovants.

Pour être aidé, vous devez déposer un dossier présentant votre projet, selon les modalités détaillées sur notre site (dossier administratif et dossier artistique (http://www.cnc.fr) - veillez à bien utiliser la version disponible sur le site au moment de votre demande et pas une ancienne version du dossier)

Auteurs ou sociétés, spécialistes du jeu ou professionnels d'un domaine proche (animation, etc.) - nous contactent régulièrement, souvent à l'occasion du dépôt d'une première demande, pour mieux comprendre l'articulation des différentes aides en fonction de l'état d'avancement d'un projet, mais aussi la bonne manière de remplir le budget à fournir dans le dossier administratif, savoir jusqu'à quel point le dossier artistique doit être détaillé (..). Récemment, le fonds a également connu plusieurs évolutions, par exemple dans les modalités de l'aide à la pré-production, et ce sera également une bonne occasion de les passer en revue.

Nous organisons donc avec Laurent Mahuteau (chargé de mission) du fonds FAJV, un webinar de présentation le 23 juin à 10h30 afin de répondre à toutes ces questions - et bien d'autres

Ce webinar est destiné notamment aux primo-déposants, n'ayant jamais (ou rarement) déposé de dossiers de demande, ou plus globalement toute personne ou société intéressée à bien comprendre la nature de nos aides, les critères de sélection de la commission, les éléments à fournir dans le dossier administratif, les "bonnes pratiques" pour présenter le mieux possible votre projet, etc.

Présentation des objectifs du FAJV

Quelques indicateurs fondamentaux

Fonctionnement de l'aide sélective

Les étapes (écriture, pré-production, production)

Le dossier administratif

Le dossier artistique

Vos interlocuteurs au CNC

Le webinar est ouvert à tous. Il durera environ 90 minutes et sera ouvert aux questions-réponses. Il se tiendra sous Microsoft Teams. Pour se connecter il vous suffira de cliquer sur le lien. Si vous n'avez pas de compte Teams (gratuit), prévoyez de vous connecter quelques minutes à l'avance afin d'avoir le temps de le créer.

(A noter : un webinar se tiendra la semaine suivante sur le Crédit d'Impôts du Jeu Vidéo (CIJV) - le 30 juin à 10h30).

Rejoindre la réunion sur votre ordinateur ou sur votre application mobile