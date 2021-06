Among Us - Le guide de l'imposteur (non officiel) Par Kevin Pettman chez 404 Editions

Découvre toutes les techniques et les secrets du jeu le plus populaire du moment, et deviens le meilleur, que tu sois simple membre d'équipage ou imposteur sous couverture. La première partie du guide t'apprendra à repérer les traîtres cachés dans ton équipe, à réaliser les tâches en un temps record, à enquêter et interroger les joueurs suspects. La seconde partie est réservée aux imposteurs… Tu y trouveras tous les outils pour éliminer tes adversaires sans te faire remarquer ! Mentir avec aplomb, faire semblant de réaliser des tâches, se créer de faux alibis… Trahir ne sera plus un secret pour toi. Un guide complet parfait pour tous les fans d'Among Us prêts à survivre dans l'espace… ou à détruire le monde ! Commander cet ouvrage Titre : Among Us - Le guide de l'imposteur (non officiel)

Auteur : Kevin Pettman

Editeur : 404 Editions

Commander : chez Amazon