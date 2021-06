Rapport NPD Group sur le marché du jeu vidéo aux Etats-Unis en avril 2021 Par Mat Piscatella, analyste du secteur des jeux vidéo pour NPD

Dépenses globales

En avril 2021, les dépenses des consommateurs en matériel, contenu et accessoires de jeux vidéo ont totalisé 4,6 milliards de dollars, soit une baisse de 2 % par rapport à il y a un an. Les dépenses depuis le début de l'année ont atteint 19,6 milliards de dollars, soit 21 % de plus qu'au cours des quatre premiers mois de 2020.

The NPD Group - Marché des jeux vidéo aux Etats-Unis - avril 2021

Période de référence : du 4 avril 2021 au 1er mai 2021

Ventes d'avril 2021, en millions de dollars avr-20 avr-21 CHG Total marché jeux vidéo $4 721 $4 645 -2% Jeux vidéo (1) $4 082 $4 182 2% Consoles (hardware) $420 $296 -30% Accessoires $219 $168 -23% Ventes depuis début 2021, en millions de dollars YTD 2020 YTD 2021 CHG Total marché jeux vidéo $16 202 $19 565 21% Jeux vidéo (1) $14 281 $16 980 19% Consoles (hardware) $1 198 $1 700 42% Accessoires $723 $885 22%

(1) Jeux complets (physiques et digitaux), DLC / MTX et dépenses d'abonnements sur les consoles, cloud, mobile*, portable, PC et VR

* Dépenses mobiles fournies par Sensor Tower

Hardware

Les ventes de consoles de jeux vidéo en avril ont chuté de 30 % par rapport à avril 2020, à 296 millions de dollars. Les ventes de consoles d'avril 2021 étaient supérieures de 84 % au total atteint en avril 2019 (160 millions de dollars).

Les ventes de matériel depuis le début de l'année ont augmenté de 42% par rapport à la même période en 2020, à 1,7 milliard de dollars.

Nintendo Switch était la console la plus vendue en unités et en dollars au cours du mois d'avril, ainsi qu'en 2021 à ce jour.

Focus sur les ventes de jeux vidéo (hors dépenses post-lancement)

MLB The Show 21 a fait ses débuts à la fois comme le jeu le plus vendu d'avril 2021 ainsi que le 3e jeu le plus vendu de l'année 2021 à ce jour. Les ventes en dollars du mois de lancement de MLB The Show 21 ont établi un nouveau record pour la franchise. MLB The Show 21 a été le jeu le plus vendu du mois sur les plateformes PlayStation et s'est classé 2e sur Xbox (notez que les ventes numériques sur les plateformes Xbox ne sont pas incluses dans le classement).

New Pokemon Snap était le 3e jeu le plus vendu d'avril 2021 et le jeu le plus vendu du mois sur les plateformes Nintendo. Les ventes physiques du mois de lancement de New Pokemon Snap ont plus que doublé celles de Pokemon Snap, qui avait fait ses débuts sur Nintendo 64 en juillet 1999.

Mortal Kombat 11 s'est classé parmi les 10 meilleurs best-sellers du mois. Il est à ce jour le 13e jeu le plus vendu de l'année 2021.

It Takes Two s'est hissé à la 9e place du classement des best-sellers d'avril 2021 après s'être classée 22e lors de son mois de lancement en mars. It Takes Two était le 3e jeu le plus vendu d'avril sur les plateformes Xbox, tout en se classant 8e sur PlayStation.

Top 20 des jeux vidéo en avril 2021

Jeux complets, numériques et physiques, des plates-formes Nintendo eShop, PlayStation, Steam et Xbox pour les éditeurs du Digital Leader Panel, classés sur les ventes en dollars

# Mois-1 Titre Editeur 1 - MLB: The Show 21^ Sony (Corp) 2 1 Call of Duty: Black Ops: Cold War Activision Blizzard (Corp) 3 - New Pokemon Snap* Nintendo 4 3 Outriders Square Enix Inc (Corp) 5 - NieR: Replicant Square Enix Inc (Corp) 6 14 Mortal Kombat 11 Warner Bros. Interactive 7 2 Monster Hunter: Rise Capcom USA 8 - Returnal Sony (Corp) 9 22 It Takes Two Electronic Arts 10 6 Mario Kart 8* Nintendo 11 11 Call of Duty: Modern Warfare (2019) Activision Blizzard (Corp) 12 5 Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Sony) Sony (Corp) 13 4 Super Mario 3D World* Nintendo 14 10 Minecraft Multiple Video Game Manufacturers 15 8 Animal Crossing: New Horizons* Nintendo 16 9 Super Mario 3D All-Stars* Nintendo 17 12 Super Smash Bros. Ultimate* Nintendo 18 7 Assassin's Creed: Valhalla Ubisoft 19 13 Pokemon: Sword/Shield* Nintendo 20 16 The Legend of Zelda: Breath of the Wild* Nintendo

* Ventes numériques non incluses

^ Ventes Xbox Digital non incluses

Accessoires

Les dépenses d'avril 2021 en accessoires de jeux vidéo ont diminué de 23% par rapport à il y a un an, à 168 millions de dollars. Les ventes d'accessoires depuis le début de l'année ont atteint 885 millions de dollars, soit une augmentation de 22 % par rapport à la même période en 2020.

La manette sans fil PS5 DualSense White était le principal accessoire vendu en avril (ainsi que depuis le début de l'année 2021). Le casque sans fil Pulse 3D de Sony s'est classé 2e.