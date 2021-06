Celsius Online recrute Fabrice "Ntamak" Nzinzi (Ankama) en tant que Directeur artistique

Toujours en expansion, le groupe Celsius Online est fier d'annoncer le recrutement de Fabrice Nzinzi, connu sous le pseudonyme "Ntamak", au poste de Directeur artistique.

Fabrice travaillait depuis près de 14 ans chez Ankama dont il a été l'un des piliers ; il y a développé sa patte graphique inimitable à des postes tels que chef animateur, character designer, chef décorateur, directeur layout ou encore Directeur artistique pour les pôles Animation et Jeux vidéo. On compte parmi ses nombreuses réalisations la participation aux bibles graphiques des séries Invisible Ink, Dofus aux trésors de Kérubim, Mini Wakfu et MaxiMini. Il est également réalisateur et directeur artistique de la saison 3 de la série d'animation Wakfu et de la série d'animation Abraca. Il rejoint maintenant Vertical, la filiale lilloise de Celsius Online en tant que Directeur artistique. Il travaille actuellement sur des projets en développement en interne.

Fabrice Nzinzi déclare :

Adepte des nouveaux défis, je prends l'opportunité de rejoindre le groupe Celsius Online en tant que directeur artistique comme la possibilité d'être dans un processus créatif et collaboratif fort. Lors de mes premiers échanges, j'ai tout de suite été séduit par la vitalité, l'éthique et l'ambition du groupe. Les volontés de créer de nouvelles IP multi-supports ainsi que la collaboration ou prestation avec d'autres partenaires sont totalement en accord avec mes aspirations professionnelles."

Lévan Sardjevéladzé, gérant de Celsius Online, déclare :

Je suis très heureux que Fabrice nous rejoigne. Son style graphique, mais aussi son expérience et son professionnalisme sont des éléments qui nous aideront à faire progresser le groupe, aussi bien dans le cadre de nos projets internes que pour de futures collaborations avec des partenaires."