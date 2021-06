Microids annonce la création de Microids Studio Lyon

Microids est fier d'annoncer l'ouverture d'un nouveau studio de développement de jeux vidéo, baptisé Microids Studio Lyon, en juin 2021. Travaillant actuellement avec plus de 500 personnes à travers le monde, Microids souhaite consolider ses activités et ses équipes en ouvrant ce studio qui se concentrera sur le développement de nouveaux jeux d'aventure.

David Chomard, vétéran dans l'industrie du jeu vidéo et ayant travaillé chez plusieurs éditeurs avant d'avoir son propre studio pendant dix ans, sera à la tête de Microids Studio Lyon en tant que directeur du studio.

L'ouverture de ce nouveau studio s'inscrit dans une stratégie de développement, comme l'évoque Stéphane Longeard, CEO de Microids :

Alors que Microids réalise une progression de CA de 64% entre 2019 et 2020, il nous semblait logique, dans l'évolution de la stratégie de Microids, de créer ce studio tout en renforçant les projets et investissements envers nos studios partenaires de longue date. Nous sommes heureux de confier les clés de ce studio à David Chomard, ancien d'Atari (ex-Infogrames Entertainment). Son expérience et son expertise seront déterminantes. Le choix d'ouvrir ce studio à Lyon, l'un des centres névralgiques du jeu vidéo en France, nous permet de développer l'industrie vidéoludique française et de devenir un nouvel acteur majeur de la région Rhône-Alpes".

La création de Microids Studio Lyon vient compléter notre chaîne de valeur et nous permet désormais de lancer des projets de développement en interne, jusqu'à la distribution des titres avec notre structure Microids Distribution France (MDF). Par ailleurs, nous continuons à travailler avec de nombreux studios et nous avons, actuellement, plus de vingt-cinq jeux vidéo en développement.

Je suis ravi de pouvoir retravailler avec Microids et de prendre la tête de ce studio. La production d'un jeu vidéo est une véritable aventure et je suis impatient de pouvoir en dire plus sur les prochaines productions de Microids Studio Lyon"

déclare David Chomard, directeur de Microids Studio Lyon.