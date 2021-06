Appel à projet esports & jeux vidéo Technopole Grand Poitiers Date limite de candidature le 1er août 2021

Pourquoi un appel à Projet Esport & Jeux Vidéo ?

Chaque année Poitiers devient la capitale française de l'esport avec l'organisation de la Gamers Assembly. Plus de 2500 joueurs réunis pour s'affronter sur les jeux vidéo phares League of Legends, Rainbow Six, Counter-Strike ou bien sûr Fortnite… Grâce à cette locomotive tout un écosystème s'est créé autour de la discipline. Des start-ups éclosent, des universitaires participent à des recherches sur les jeux vidéo et les maisons de retraite créent même leurs propres compétitions. L'innovation et l'expérimentation sont au coeur de ce secteur en pleine expansion.

Cet appel à projet national, piloté par la Technopole Grand Poitiers, a vocation à stimuler cette dynamique en sélectionnant des projets d'innovation au potentiel particulièrement fort pour en favoriser l'émergence et le développement.

A qui s'adresse-t-il ?

L'appel à projet s'adresse à 3 typologies de candidat :

Les porteurs de projets innovants Les entreprises innovantes de moins de 3 ans Les laboratoires de recherche

Comment candidater ?

Le dossier de candidature est à télécharger sur le site www.technopolegrandpoitiers.com

Remplir le dossier de candidature sans oublier d'ajouter le lien vers votre pitch vidéo.

Envoyer le dossier à l'adresse aap.esports technopolegrandpoitiers.com

technopolegrandpoitiers.com Clôture des réponses : le 1er Aout 2021 à Minuit.

Remise des prix : A l'occasion de l'inauguration de la Technopole Grand Poitiers, Octobre 2021.

L'apport de la Technopole Grand Poitiers et de ses partenaires

La Technopole Grand Poitiers propose aux lauréats un accompagnement individualisé selon le stade de développement du projet (suivi individuel par un accompagnant expert, formations, expertises, accès aux laboratoires de recherche, diagnostic du projet avec le réseau partenaire et des experts…).

L'écosytème Esport au niveau local et régional sera mobilisé pour un partage d'expérience et de compétences optimal afin de constituer une communauté d'usagers, contributrice de la réussite des projets (Futurolan, Les Orks, Maison de l'esport...).

Les lauréats bénéficieront de :