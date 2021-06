Game Conf première édition - Du premier jeu au Triple III : grandir en indé ! Au Cnam Enjmin - Angoulême, jeudi 30 et vendredi 1er octobre

Dans le cadre de la Game Cup dont la phase finale aura lieu à Angoulême le 30 septembre 2021, le Pôle Image Magelis organise un colloque d'une journée et demie, la Game Conf, en invitant des protagonistes de premier plan à débattre des enjeux structurels de la filière du jeu vidéo.

Le programme de cette journée professionnelle rassemblera des intervenants de qualité autour de conférences inspirantes ponctuées de moments de networking afin de favoriser les échanges et retours d'expériences.

Jeudi 30 septembre journée

Journée Game Conf : "du 1er jeu au Triple III : grandir en indé"

Jean Zeid programmera et animera ce colloque organisé par le Pôle Image Magelis au Cnam-Enjmin, en partenariat avec Angoulême JV et Eurekatech et des locuteurs de premier plan que nous avons le plaisir de vous annoncer :

Nicolas Canasse, Game Director et cofondateur de Shiro Games

David Dedeine, confondateur et Chief Creative Officer d'Asobo

Yoan Fanise, Creative director DigixArt Studio

Laura Fournier, Videogame producer ICO partner

Ina Gelbert, directrice Xbox France

Oskar Guilbert, CEO Dontnod Entertainment

Myriam Houali, CEO 2 Accidental Queens

Francis Ingrand, fondateur et CEO de Plug in Digital, Dear Villager Videogames Business Veteran

Adrien Larouzée, Videogame co-production and publishing d'Arte France

Jennifer Lufau, fondatrice d'Afrogameuses

Laura Saada, Line producer Playdigious

Romain de Waubert, directeur de studio et Chief Creative Officer Amplitude Studio

D'autres noms viendront bientôt enrichir cette première liste.

Jeudi 30 septembre soirée

Soirée de remise des prix de la Game Cup, 1ère coupe de France du jeu vidéo au Cnam-Enjmin, en partenariat avec le Pôle Image Magelis, KissKissBankBank, la Banque Postale, Jeux Vidéo Magazine et la région Nouvelle-Aquitaine.

Venez rencontrer des talents prometteurs et partager un moment convivial !

Vendredi 1er octobre

Journée Game Conf.

Participer à la Game Conf

L'évènement est gratuit, dans la limite des places disponibles et de la jauge sanitaire en vigueur à cette date. Pour être certain de participer à l'un des premiers temps forts post-Covid du jeu vidéo, inscrivez-vous dès aujourd'hui.

