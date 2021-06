Création du studio de développement de jeux vidéo Talyon Filiale du studio français Tactical Adventures, Talyon ouvre ses portes à Lyon pour développer un projet dans l'univers de Solasta

L'équipe de Tactical Adventures, est heureuse d'annoncer aujourd'hui le développement du studio à travers la création de Talyon, nouveau studio basé à Lyon.

Talyon sera dirigé par Julien Millet, qui mènera avec son équipe en cours de recrutement le développement d'un nouveau RPG tactique dans l'univers de Solasta.

Avec 19 ans d'expérience dans l'univers du jeu vidéo au sein de nombreux studios reconnus (Quantic Dream, Eugen Systems, Wizardbox …), Julien Millet maitrise pleinement le processus de production grâce à ses compétences artistiques, créatives et techniques.

Il est également investi dans le tissu associatif de sa région de coeur, en tant que Président de Game Only, association représentant le jeu vidéo en Auvergne-Rhône Alpes.

Julien a rejoint en 2019 le développement de Solasta : Crown of The Magister, en collaboration complète avec le studio Parisien composé de vétérans de l'industrie, passionnés par les RPG et les jeux de plateau.

Il a contribué activement au développement du jeu, notamment sur la partie narrative et level design de certains niveaux.

L'équipe de Talyon est aujourd'hui composée de deux autres experts qui ont également travaillé au développement de Solasta ; les autres talents du studio sont en cours de recrutement.

Julien Millet indique :

C'est une très belle aventure qui s'ouvre à nous. Ce nouveau studio va emmener l'univers de Solasta dans des directions inexplorées, et que nous avons hâte de mettre en place".

Mathieu Girard ajoute :

Cela fait bientôt 2 ans que nous travaillons avec Julien et son équipe, et leur contribution au développement de Solasta a été cruciale. C'est un privilège de pouvoir créer cette nouvelle structure avec eux, et continuer à faire grandir l'univers de Solasta ensemble !"

Jeu de rôle tactique, Solasta : Crown of the Magister est disponible depuis le 27 mai sur Steam, GOG, Gamesplanet, Humble Store et sur le Microsoft Store dans le catalogue Xbox Game Pass PC.

D'ores et déjà plébiscité par les joueurs, le jeu bénéficie à ce jour de plus de 4300 reviews positives sur Steam avec un score moyen de 91%.

Avec ce nouveau projet développé par Talyon, Tactical Adventures souhaite faire grandir l'univers de Solasta, pour proposer aux amoureux des RPG tactiques et des jeux de plateau une expérience riche et inoubliable. Talyon bénéficiera des innovations techniques qui contribuent à faire de Solasta : Crown of the Magister une nouvelle référence du genre.