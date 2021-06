La Bourse Jeux Vidéo : rentrée 2021, les inscriptions sont ouvertes Date limite des candidatures le 30 juin 2021

Lancée en 2020 par l'association Loisirs Numériques, la Bourse Jeux Vidéo (ou Bourse JV) a pu accompagner six jeunes femmes et hommes aux revenus modestes, dans leur accès à des écoles de création de jeux vidéo reconnues, en finançant 100% de leurs études. La prochaine année scolaire se profile et les inscriptions pour la deuxième promotion de la Bourse JV sont dorénavant ouvertes pour accueillir de nouvelles étudiantes et de nouveaux·elles étudiant·es.

Rendez-vous sur le site boursejv.com

Une première dans le secteur du jeu vidéo : une bourse pour l'égalité des chances

100% indépendante,

100% des études financées

Cette première année a été un succès, les six étudiants bénéficiaires ont pu être accompagnés à l'année par deux tuteur·ices, et tout autant de coachs plus ponctuel·les, tout au long de l'année.

La fin de la première année de la Bourse JV était l'occasion de lancer la BJV Game Jam, un challenge de création de jeux vidéo entre étudiant·es boursier·es et pros. Elle a eu lieu du 14 au 16 mai dernier avec une émission sur Twitch en toile de fond, et le thème était : "Anti-compétition : imaginez des mécaniques de jeu collaboratives vertueuses" afin de réfléchir à des logiques de jeu qui privilégient l'entraide.

Ci-après, quelques témoignages des étudiant·es accompagné-es sur la saison 2020 et 2021 :

Laetitia (Creajeux) :

"Grâce à l'accompagnement de la Bourse JV, ma première année dans le cursus d'infographie 2D/3D a été une grande réussite. Les moyens financiers mis à notre disposition, les tuteurs qui nous accompagnent et nous donnent de précieux conseils ainsi que la bonne ambiance générale avec tous les intervenant·es m'ont permis de vivre une année très enrichissante [...]"

Chakib (Isart Digital) :

"La Bourse JV a pu m'aider à continuer mes études et à atteindre mes objectifs. C'est une aide incroyable qui me permet de réaliser mes projets de vie. Les mots qui me viennent sont : humain, gratifiant, valorisant, motivant !"

June :

"En plus de pouvoir aider à faire des études qu'on aime, ça permet de faire des rencontres (que ce soit avec les autres étudiant·es de la bourse ou pendant la game jam), surtout en ces temps de Covid où on s'est tou·tes retrouvé-es isolé-es. Personnellement ça m'a beaucoup motivée à ne pas me laisser submerger par les cours en distanciel. En plus avec l'aide des tuteur·ices et mentors ça donne pleins de clefs pour avancer."

Pour 2021-2022, on double le nombre d'étudiant·es encadré-es par la Bourse Jeux Vidéo

Durant la BJV Game Jam, notre première campagne de financement participatif a pris fin. Grâce aux internautes et à nos partenaires, ce sont près de 35 000€ qui ont été recueillis pour amorcer le soutien de cette deuxième année, sur les 150 000€ dont nous avons besoin pour accompagner au moins 10 jeunes entre 2021 et 2022 et aussi renforcer l'équipe d'encadrement.

Tandis que Focus Home Interactive et le studio Spiders ont renouvelé leur soutien au projet, les sociétés Motion Twin, Asmodee Digital, Shiro Games, Passtech Games, Fireplace Games, Swing Swing Submarine et des institutions comme Capital Games et Syndicat National du Jeu Vidéo ont contribué au fond de la Bourse Jeux Vidéo. Quelques écoles commencent aussi à soutenir le projet, comme l'ont fait Isart Digital et la filière jeu vidéo de l'IIM Digital School (pôle universitaire Léonard de Vinci, Paris-La Défense).

"Je suis vraiment enthousiaste à l'idée que la bourse se renforce et montre l'exemple pour de nouvelles initiatives à venir. Une nouvelle promotion va éclore alors que nous continuons de soutenir les étudiant·es déjà boursier·es. J'ai déjà hâte d'être à la rentrée, on a plein de nouvelles idées pour accompagner nos boursier-es." commente Mickaël Newton, co-fondateur de la Bourse JV, et Président de Loisirs Numériques.

Inscriptions et informations complémentaires :

La Bourse JV : Vous êtes étudiant·e passionné-e par l'industrie, votre projet professionnel est clair mais vous avez des revenus limité-es pour financer l'année à venir ? Tentez votre chance et inscrivez-vous dès aujourd'hui et ce jusqu'au 30 juin 2021.

Inscrivez-vous au webinaire "Comment constituer son dossier de candidature" : nous vous proposons un live avec les porteurs de l'initiative auquel vous pourrez participer en direct. Il aura lieu le mardi 22 juin prochain à 19 heures (1 heure d'échange). Il suffit de vous inscrire ici.

Toutes les actualités et modalités de soutien concernant la Bourse Jeux Vidéo et l'agenda sont disponibles sur le site Internet www.boursejv.com.