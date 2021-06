Le jeu mobile deviendra une industrie pesant 272 milliards de dollars d'ici 2030, selon GlobalData

Prévu pour devenir une industrie de 272 milliards de dollars d'ici 2030, le jeu mobile* est le segment dominant du secteur mondial des jeux vidéo. Avec la prochaine révolution 5G au coin de la rue, de nouveaux processeurs et des technologies d'affichage améliorées rendent les plates-formes mobiles plus accessibles au jeu qu'auparavant. Chaque société de jeux vidéo doit développer une expertise dans ce domaine pour rester dans la course, selon GlobalData.

Le dernier rapport thématique de GlobalData, "Thematic Research : Mobile Gaming", révèle que le marché des jeux mobiles vaudra 272 milliards de dollars d'ici 2030, contre 98 milliards de dollars en 2020. L'industrie enregistrera un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 11% sur les dix ans.

Rupantar Guha, chef de projet associé pour la recherche thématique chez GlobalData, commente : "Le jeu mobile est déjà plus important que les marchés des jeux console et PC réunis, contribuant à près de 57 % des revenus mondiaux des jeux vidéo en 2020. La maturité croissante du streaming (soutenu par la 5G), les services de cloud gaming et l'esport mobile - combinés au fait que les plates-formes mobiles sont proches de la parité technique avec les PC et les consoles - signifient que la plupart des joueurs adopteront les jeux mobiles dans les prochaines années. En conséquence, le segment ''mobiles'' continuera à se tailler la part du lion du chiffre d'affaires mondial des jeux vidéo au cours des dix prochaines années**."

Guha poursuit : "L'expertise en jeux mobiles est un must pour toutes les sociétés de jeux. Les éditeurs traditionnels de jeux pour consoles et PC tels qu'Activision Blizzard et EA se concentrent de plus en plus sur les jeux mobiles populaires et ses opportunités de revenus lucratives. Ils sont en concurrence avec des sociétés telles que Tencent, Sea et Perfect World, qui se concentrent principalement sur les jeux mobiles. Les entreprises de médias sociaux (par exemple, ByteDance) et les annonceurs en ligne (par exemple, AppLovin) se lancent également dans l'édition de jeux mobiles."

"La 5G sera le moteur de la prochaine vague d'innovation dans le jeu mobile. Les réseaux 5G permettent de télécharger les jeux plus rapidement que les réseaux 4G actuels et aident au développement de services de cloud gaming basés sur les mobiles et de jeux de réalité augmentée (AR). Avec la capacité de prendre en charge un million d'appareils dans un seul kilomètre carré, la 5G incitera davantage d'utilisateurs à se tourner vers les jeux mobiles, en particulier les titres multijoueurs. Ce qui, à son tour, stimulera la croissance de l'esport mobile."