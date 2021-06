Playstation 5 / Xbox Series - Regards et réflexions sur la nouvelle génération de consoles Les conférences d'Evry Games City

Pour clore les conférences de Evry Games City Peter Pescari et BillieChou ont convié deux experts du jeu vidéo - Fred Moulin et Ex Serv - à débattre de l'arrivée des consoles de nouvelle génération - PS5 et Xbox Series - et de l'avenir du jeu vidéo en général.

Assiste-t-on à la fin des consoles de jeux vidéo ? La Playstation 5 et la Xbox Series seront-elles les deux dernières consoles à voir le jour ?

Va-t-on atteindre de nouveaux sommets en matière de jeux vidéo ?

Le gap technologique entre la génération précédente de consoles et la nouvelle génération est-il assez grand ?

A-t-on atteint une limite en terme de hardware ?

Le cloud gaming révolutionnera-t-il notre façon de jouer ?

Et enfin, sur quelles machines jouera-t-on demain ?

Cette conférence a été enregistrée dans le cadre du cycle de conférences organisé par Indie Beard Communication pour l'événement Evry Games City.