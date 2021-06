Jeux mobiles : les dépenses des consommateurs dépasseront de 50 % celles de toutes les autres formes de jeux combinées, pour atteindre 120 milliards de dollars en 2021 Un rapport d'App Annie et d'IDC révèle qu'au premier trimestre, les consommateurs ont dépensé 1,7 milliard de dollars par semaine dans les jeux mobiles

App Annie, spécialiste de l'analyse des données pour le marché des applications mobiles, en partenariat avec IDC, publie le rapport Gaming Spotlight 2021.

Les dépenses sur mobile devraient être 2,9 fois plus importantes que celles des jeux sur ordinateur et 3,1 plus que sur les consoles de jeux fixes.

Un an après le début de la pandémie, la demande en jeux mobiles continue d'augmenter. À l'échelle mondiale, les utilisateurs ont téléchargé 30% de jeux mobiles supplémentaires par semaine au premier trimestre 2021 par rapport aux niveaux d'avant la pandémie, enregistrant plus d'un milliard de jeux par semaine. Au premier trimestre 2021, les consommateurs ont dépensé 1,7 milliard de dollars par semaine en jeux mobiles sur iOS et Google Play, en hausse de 40 % par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.

Les jeux mobiles sont le moteur de l'ensemble du marché mondial des jeux vidéo, les dépenses des consommateurs devraient dépasser 204 milliards de dollars en 2021 pour les jeux sur mobiles, consoles, ordinateurs de poche et PC/Mac.

Parmi les autres enseignements clés du rapport