Le marché EMEA des PC gaming continuera de se développer en 2021 malgré l'incertitude des composants et l'assouplissement du confinement, selon IDC

Le marché des PC gaming en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) a enregistré un nouveau trimestre de croissance solide au premier trimestre 2021, avec une croissance de 50,2 % en glissement annuel et 2,4 millions d'unités expédiées, selon International Data Corporation (IDC). En 2021, la croissance devrait ralentir, malgré un nombre important d'expéditions. Le deuxième trimestre 2021 devrait croître de 17,6 % en glissement annuel, tandis que le troisième trimestre 2021 devrait connaître une croissance de 11,1 % en glissement annuel. Même si cette courbe de croissance va s'assouplir à l'avenir, les perspectives à long terme restent positives. En 2025, le marché des jeux sur PC devrait atteindre 11,5 millions d'unités, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) sur cinq ans de 2,7 %.

En Europe occidentale, la demande induite par le confinement a été la principale cause de la croissance solide des jeux sur PC, et cela devrait se poursuivre au deuxième trimestre de 2021. La transition en cours d'un appareil par ménage à un appareil par personne a provoqué une augmentation drastique des expéditions depuis 2020 sur l'ensemble du marché consommateur, et les jeux ne font pas exception. De plus, en raison du report du développement et de la sortie de nombreux titres de logiciels au second semestre 2021 ou début 2022, ces nouvelles versions devraient attirer davantage de nouveaux joueurs. En outre, l'audience de l'eSport et l'audience des influenceurs continueront d'attirer de plus en plus de personnes qui souhaiteront essayer les jeux eux-mêmes. Par conséquent, l'accélération des nouveaux joueurs / anciens joueurs devrait se poursuivre en 2021.

Les jeux sur ordinateur portable restent le principal contributeur à ces perspectives positives et devraient connaître une augmentation de 33,3% en glissement annuel. Les ordinateurs de bureau de jeu devraient rester stables et devraient croître de 3,9% en glissement annuel.

"Bien que les contraintes de la chaîne d'approvisionnement soient le plus grand frein, le marché des jeux sur PC continuera à afficher son dynamisme tout au long de 2021", a déclaré Simon Thomas, analyste de recherche chez IDC Western Europe. "Bien que certains des GPU haut de gamme les plus populaires connaissent des pénuries massives, les appareils haut de gamme devraient être la force motrice du marché des jeux vidéo."

S'avérant être largement épargné par la sortie des consoles de nouvelle génération, le dynamisme continu du marché des jeux sur PC dépasse de beaucoup les attentes, mais à mesure que les blocages augmentent, la demande devrait ralentir.

"Il est clair que les consommateurs ont dépensé considérablement en appareils de divertissement et de jeux pendant les confinements locaux", a déclaré Thomas. "Cependant, une fois que les options pour voyager, socialiser et assister à des événements en plein air seront de retour, on s'attend à ce que les dépenses de consommation sur les PC, y compris les jeux, diminuent en 2022."

Le marché des jeux sur PC dans les régions CEE et MEA a également connu une croissance solide à deux chiffres au premier trimestre 2021, affichant des augmentations annuelles de 64,8% et 45,5% respectivement.

"Les expéditions dans les régions CEE et MEA ont une nouvelle fois atteint un nouveau sommet. En raison de la pandémie, les budgets sont passés de la réduction des voyages et des loisirs à la demande continue de PC gaming. De plus, alors que les PC d'entrée et de milieu de gamme connaissent toujours de graves pénuries, les ordinateurs portables de jeu ont été moins touchés, augmentant ainsi fortement les ventes", a déclaré Nikolina Jurisic, directrice principale de la recherche. "Avec les mesures restrictives liées aux voyages, la lenteur de la distribution des vaccins et la nouvelle normalité qui implique toujours de travailler et d'étudier à domicile dans de nombreux cas, la demande de jeux en 2021 devrait rester solide dans les deux régions en plus des volumes élevés déjà observés en 2020. Les politiques de distanciation sociale ont créé un nouveau public de joueurs et ont considérablement augmenté à la fois la consommation de jeux informatiques et les ventes de PC gaming, et cette tendance devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres."

Prévisions EMEA Gaming Tracker par catégorie de produits, 2021 à 2025 (expéditions en milliers)

Catégorie

de produit Expéditions

2021* Part 2021* Expéditions

2025* Part 2025* TCAC

2021-2025* PC de bureau 3,547 34.2% 3,172 27.5% -2.8% PC portable 6,825 65.8% 8,355 72.5% 5.2% Total 10,372 100.0% 11,527 100.0% 2.7%

Source : IDC Worldwide Quarterly Gaming Tracker, 14 juin 2021

*Données prévisionnelles