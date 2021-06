Final Fantasy : Encyclopédie officielle Memorial Ultimania Vol. 3 En librairie le 1er juillet 2021

Enfin ! Après 3 ans d'attente, nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie du troisième et dernier volume de Final Fantasy : Encyclopédie Officielle Memorial Ultimania !

Un opus important puisqu'il regroupe des épisodes emblématiques pour la licence : du premier Final Fantasy qui lança la saga et sauva Square de la faillite, au sixième qui marqua la licence notamment par la maturité de ses thématiques.

Particulièrement savoureux et empreint d'histoire, ce tome 3 vient clôturer l'encyclopédie officielle de la célèbre saga. À cette occasion, un fourreau transparent illustré vous sera offert à l'achat de ce dernier opus pour accueillir votre trilogie au complet !

Retrouvez Locke, Terra, Bartz, Lenna, Cécil et bien d'autres encore dans Final Fantasy : Encyclopédie Officielle Memorial Ultimania volume 3, dès le 1er juillet en librairie.

" Si un être humain et une chimère peuvent tomber amoureux… Pensez-vous que je pourrais éprouver de l'amour pour quelqu'un, moi aussi ?"

- Terra, Final Fantasy VI

Voilà maintenant 30 ans que les joueurs du monde entier sont plongés dans un songe : celui des mondes fantastiques de Final Fantasy, la série RPG la plus célébrée et la plus populaire de l'histoire du jeu vidéo !

L'encyclopédie officielle en trois tomes Final Fantasy Memorial Ultimania vous propose une immersion exceptionnelle au coeur des archives de Square Enix. Découvrez, pour la première fois en France, plus d'un millier de travaux préparatoires, de story-boards, de croquis, de cartes et d'illustrations inédites ainsi que des centaines d'anecdotes exclusives !

Locke, Terra, Bartz, Lenna, Cécil, Rosa, le Guerrier, Luneth, Refia et bien d'autres encore… Au travers des 336 pages du troisième volume de cet ouvrage commémoratif, revivez les épisodes I, II, III, IV, V et VI de Final Fantasy comme jamais auparavant !

Titre : Final Fantasy : Encyclopédie officielle Memorial Ultimania Vol. 3

Auteur : Square Enix, Fabien Nabhan (traduction)

Editeur : Mana Books

