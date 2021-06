Le CNC propose 3 webinars sur le jeu vidéo

Dans les prochains jours, le service de la Création Numérique du CNC vous propose trois webinars, chacun destiné à présenter un dispositif de soutien au jeu vidéo ainsi que la partie de l'appel à projet "Savoirs & Cultures" destinée aux jeux vidéo (et expériences immersives) à vocation éducative. Ces webinars s'adressent à tous, et notamment aux auteurs et sociétés n'ayant pas ou peu déposé de demandes de soutiens jusqu'à présent et qui souhaitent mieux comprendre les modalités de chaque dispositif, mais aussi les critères d'évaluation, les éléments indispensables à fournir - notamment dans les dossiers administratifs - existe-t-il des conseils ou des "bonnes pratiques" à suivre pour les dossiers artistiques, etc.

Fonds de soutien au Jeu vidéo (FAJV)

Webinar le 23 juin à 10h30

Lien Microsoft Teams : Webinar CNC présentation FAJV

Accès libre, durée environ 90 minutes.

Référence : www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/jeu-video/fonds-d-aide-au-jeu-video-fajv-_191468

Crédit d'Impôts Jeu Vidéo (CIJV)

Webinar le 30 juin à 15h00

Lien Microsoft Teams : Webinar CNC présentation CIJV

Accès libre, durée environ 90 minutes.

Référence : www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/jeu-video/credit-dimpot-jeu-video_121078

Appel à projets Savoirs & Cultures

Webinar le 2 juillet à 11h00

Lien Microsoft Teams : Webinar CNC - France Televisions - Ubisoft : Savoirs et Cultures

Accès libre, durée environ 60 minutes.

A noter : le webinar ne portera que sur la partie "Jeu vidéo" de l'appel. Il sera présenté conjointement avec France Télévisions et Ubisoft, partenaires de l'appel à projet

Référence : https://www.cnc.fr/professionnels/aides-et-financements/multi-sectoriel/production/appel-a-projets--savoirs-et-cultures_1401497

Olivier Fontenay

Chef du Service de la Création Numérique