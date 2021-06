Games made in France : les préinscriptions sont ouvertes

Impossible de passer à côté du nouvel événement 100 % en ligne et 100 % made in France. Games Made in France et ses 4 jours de live et de soldes Steam reviennent en 2021 ! Les studios et éditeurs peuvent candidater dès aujourd'hui. Le succès de l'édition 2020 avait permis d'actionner plus de 69 000 wishlists et plus d'un million de chiffre d'affaires estimé.

Cette année, seule une trentaine de studios et éditeurs aura la chance de participer à ce festival unique. Avec plus de 40 heures de live et un week-end deal de 5 jours en page d'accueil de Steam, Game Made in France est d'une efficacité redoutable pour s'adresser à une large communauté et faire connaître ses créations.

Deux nouveautés arrivent en 2021, suite aux nombreux et enthousiastes retours des participants :

Une deuxième scène menée par des streamers anglophones, adressée à un public américain et européen, pour une visibilité et une découvrabilité encore plus forte.

Toutes les clés pour réussir, avec un programme d'accompagnement renforcé : de quoi profiter de l'opportunité même en débutant sur Twitch et Steam.

Pour répondre à toute question, une réunion en ligne de présentation aura lieu jeudi 1er juillet. S'inscrire à la réunion

Préinscriptions (fin des pré-inscriptions le mardi 31 août)

Plaquette d'information

Games Made in France est rendu possible par le soutien du CNC et de la Région Île-de-France, ainsi que par le travail des associations régionales du jeu vidéo.

Pour tout contact : jmfcapital-games.org