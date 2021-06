35% des revenus mondiaux des jeux mobiles proviennent de Chine

60% des revenus des jeux mobiles provenaient de la région APAC en 2020, menés par la Chine à 35%, selon GlobalData

La Chine se taille la part du lion sur le marché mondial des jeux mobiles*. En 2020, 35% des revenus mondiaux des jeux mobiles ont été générés en Chine, selon GlobalData.

Le dernier rapport de GlobalData, "Thematic Research : Mobile Gaming", révèle que la région APAC (Asie-Pacific) a contribué à près de 60% des revenus des jeux mobiles en 2020. 58 milliards de dollars de revenus ont été générés dans la région en 2020, ce chiffre devrait atteindre 159 milliards de dollars d'ici 2030. Cinq pays ont généré près de 75% des revenus mondiaux des jeux mobiles en 2020. La Chine était le leader incontesté (35%), suivie par les Etats-Unis (20%), le Japon (11%), la Corée du Sud (5%) et le Royaume-Uni (4%).

Rupantar Guha, chef de projet associé pour la recherche thématique chez GlobalData, commente " Bénéficiant d'une proportion énorme d'abonnés mobiles et 5G, il est certain que la région APAC continuera de dominer le marché des jeux mobiles à l'ère de la 5G. Cela tient particulièrement compte de la présence d'acteurs établis du marché tels que Tencent, rejoints par des sociétés populaires non spécialisées dans le jeu, telles que Byetedance, qui devrait continuer à faire des acquisitions dans le gaming dans les années à venir."

Guha poursuit : "La domination de la région APAC sur le marché des jeux mobiles est principalement attribuable à ses presque quatre milliards d'abonnés mobiles grand public, ce qui représente plus de 50 % du total des abonnés mobiles dans le monde. De plus, l'accès aux réseaux 5G soutient également la croissance du jeu mobile dans la région."

La région APAC représentait environ 92% des abonnements mobiles 5G mondiaux en 2020, avec 393 millions d'abonnés mobiles 5G - principalement en Chine, en Corée du Sud et au Japon. SK Telecom affirme que les abonnés 5G utilisent des applications de jeu près de 2,7 fois plus souvent que les abonnés 4G. GlobalData estime qu'avec deux milliards d'abonnements, la région APAC sera le plus grand marché mobile 5G d'ici 2025. Ainsi, la région continuera à dominer le marché des jeux mobiles à l'ère de la 5G.

Guha ajoute : "Le jeu mobile est un marché très disputé, avec des sociétés de jeux de toutes tailles qui se battent pour une part du gâteau. Tencent est le leader incontesté, avec un vaste portefeuille de jeux mobiles et des bases de clients importantes en Chine, dans les pays d'Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Zynga, NetEase, Nexon, Krafton et Sea sont également des acteurs importants dans cet espace. Leur leadership est attribuable à l'accent mis sur le développement de jeux mobiles, à la force des communautés qu'ils ont construites autour de leurs jeux et à leur implantation sur les marchés asiatiques, où le jeu mobile est répandu."

"La popularité croissante des jeux mobiles attire également sur le marché des sociétés non spécialisées dans les jeux. ByteDance s'est étendu au secteur des jeux en acquérant des fabricants de jeux mobiles tels que Ohayoo et Moonton. Je serais surpris si la société ne faisait pas plus d'acquisitions en 2021, principalement pour défier Tencent et NetEase sur le marché chinois."