Jeuxvideo.com fait évoluer sa marque et devient "JV"

Le média leader sur le jeu vidéo en France et en Europe édité par le groupe Webedia devient une marque unique globale et fait évoluer sa ligne éditoriale qui, dans la continuité de son expertise historique, s'ouvre aux univers connexes au gaming ainsi que son identité visuelle.

Créé en 1997, jeuxvideo.com, plateforme consacrée à l'actualité du jeu vidéo, accompagne quotidiennement les gamers dans leur passion. Média digital de référence depuis près de 25 ans, il rassemble en moyenne chaque mois 6,2 millions de visiteurs uniques* et fédère une puissante communauté de 3,8 millions d'abonnés sur l'ensemble de ses réseaux sociaux (YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Snapchat et TikTok).

En deux décennies, le jeu vidéo s'est largement démocratisé, devenant un loisir mainstream incontournable : 71% des Français jouent au moins occasionnellement aux jeux vidéo et 52%, régulièrement**. Une tendance lourde qui s'est fortement accélérée en 2020 lors du confinement et qui a confirmé la dimension sociale de la pratique du jeu vidéo, véhiculant des valeurs positives d'inclusion, de solidarité et de partage. Le gaming, désormais disponible partout et à n'importe quel instant, est un des loisirs préférés des français, au même titre que le cinéma, le sport ou la musique.

Afin de suivre ces nouvelles tendances, Webedia - 1er groupe français dédié au divertissement en ligne avec 30 millions de visiteurs uniques par mois* - annonce l'évolution de jeuxvideo.com qui devient une marque gaming globale appelée JV.

JV : Une marque globale gaming incontournable

Plus qu'un simple site d'actualité sur le jeu vidéo, jeuxvideo.com est la marque digitale 360 incontournable en France avec des réseaux sociaux puissants (1 million d'abonnés sur Facebook et 1,4 million sur Twitter) une chaîne YouTube (430K abonnés) et plus de 15 heures de programmes diffusés en direct chaque semaine sur lestream, 1ère webtv généraliste de France diffusée sur Twitch.

Dans le prolongement de son engagement d'origine, JV se réinvente aujourd'hui en une marque unique qui confirme sa volonté d'être au plus près des communautés et des audiences digitales accessible sur n'importe quelle plateforme. Le gaming est une culture, JV est son média.

Plus qu'un rebranding, JV devient le média de la culture gaming

Tout en conservant son expertise, JV fait évoluer ses programmes éditoriaux avec une ouverture sur de nouveaux univers, le développement de formats vidéo et une approche sociale renforcée. Les news, previews, tests, soluces et dossiers de fond, piliers éditoriaux historiques, cohabitent désormais avec ces nouveaux contenus.

A l'heure où les sorties de films issus de jeu vidéo se multiplient et où les plateformes annoncent de nouvelles productions et de nouveaux services liés au gaming, JV propose désormais quotidiennement un retour sur l'actualité du cinéma, des séries ou encore des mangas et du high tech avec toujours en toile de fond la "culture gaming" qui en découle.

Décryptages, formats courts, reportages…des programmes vidéo inédits sont déclinés sur l'écosystème de la marque et adaptés aux codes de chaque plateforme et à chaque type de joueur, du plus occasionnel au plus "core".

Plusieurs personnalités expertes ont d'ores et déjà rejoint JV récemment : Salomé Lagresle à la présentation de la nouvelle formule du "Journal" et Marie Palot avec "Snackgame". De nouveaux contenus vidéo ont aussi été lancés avec succès, comme le "Daily" (2,5 millions de vues mensuelles) et "Gamelist", que ce soit sur le site et sur les réseaux sociaux.

En 2020, tous canaux confondus, Jeuxvideo.com a posté près de 1.600 vidéos sur ses réseaux, pour 87,8 millions de vues cumulées sur l'année 2020.

Tout au long de l'année, JV bouleverse sa grille des programmes et déploie ses "Live Event", des émissions spéciales en direct intégralement dédiées aux prises de paroles des plus grands acteurs du jeu vidéo : PlayStation, Xbox, Nintendo, Electronic Arts, Activision Blizzard, Ubisoft, Square Enix, Namco Bandaï...

La fin d'année 2021, riche en actualité avec notamment la sortie de blockbusters très attendus et la reprise des événement gaming, sera ainsi à suivre sur l'ensemble de la marque JV.

La nouvelle identité visuelle, créée en interne, a été déployée dès mercredi 23 juin sur tous les supports de la marque (site, réseaux sociaux et plateformes) avec notamment un nouveau logo qui reprend les couleurs historiques de jeuxvideo.com. Une nouvelle version du site verra le jour d'ici la fin de l'année.