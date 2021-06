Keywords Studios ouvre à Paris de nouveaux auditoriums et studios d'enregistrement et rejoint le Trusted Partner Network (TPN)

Keywords Studios, prestataire de services techniques et artistiques présent dans 22 pays, annonce aujourd'hui l'inauguration de ses nouveaux studios et auditoriums à Paris XVIe.

Keywords Studios est reconnue aujourd'hui en France pour son savoir-faire en post-production pour les séries d'animation, de fiction, les documentaires et l'enregistrement de spots publicitaires. La société est également le leader en France des services de traduction et de doublage pour l'industrie du jeu vidéo.

Keywords Studios dispose aujourd'hui au total de 11 solutions d'enregistrement à Paris (9 dans le XVIe arrondissement et 2 dans le XIe). Les deux configurations "auditoriums" et "régie + cabine" sont proposées. Les 6 nouveaux studios sont modulables et peuvent être proposés en auditoriums supplémentaires pour des besoins audiovisuels.

Keywords Studios propose 6 nouveaux studios conçus avec un cahier des charges intégrant le protocole Dante. Ces studios permettront à l'ensemble des équipes Keywords de proposer un niveau de services augmenté à l'ensemble de ses clients car ils épousent à la fois les critères du marché audiovisuel et anticipent ceux de l'industrie du jeu vidéo.

Keywords Studios en France fait maintenant partie du Trusted Partner Network (TPN).

La création de ces nouveaux studios à Paris illustre l'engagement de Keywords Studios en France. Cela n'aurait pas été possible sans la confiance de ses nombreux clients.

Le Trusted Partner Network (TPN) est une joint-venture entre deux associations reconnues mondialement : la Motion Picture Association (MPA) et la Content Delivery & Security Association (CDSA). La certification TPN est issue des industries audiovisuelle et cinématographique. Elle met à l'épreuve l'infrastructure et renforce la sensibilisation du personnel à la sécurité des contenus. https://www.ttpn.org/

Le protocole Dante permet d'avoir une chaîne audio intégralement numérique sans dégradation ni de conversion superflue du signal. Ce signal peut être envoyé n'importe où sur le site sécurisé permettant ainsi une réelle modularité des espaces d'enregistrement et/ou de mixage. https://www.audinate.com/meet-dante/what-is-dante

Michel Golgevit, Président de Keywords Studios en France, indique :

Nous sommes ravis de poursuivre notre développement en France grâce à ce nouvel outil à la pointe de la technologie. Il met à disposition de nos équipes et de nos clients, nos premiers partenaires, un lieu de création et d'enregistrement exceptionnel et modulable. Ce gage d'excellence technique stimule encore plus notre recherche constante de l'excellence artistique qui fait déjà notre réputation."

Stéphan Gonizzi, Directeur Grands Comptes de Keywords Studios en France ajoute :

Notre configuration est sans équivalent en France pour la localisation de jeux vidéo pour laquelle nous sommes le partenaire idéal, et tout particulièrement pour les super productions haut de gamme. Notre certification TPN illustre notre engagement pour toujours mieux répondre aux attentes de nos clients, que ce soit pour des productions audiovisuelles, vidéoludiques et transmédia."

Contact : sgonizzikeywordsstudios.com

Laurence Lefèvre, Directrice de Production Media & Entertainment de Keywords Studios en France, conclut :

Tous les ingrédients pour laisser libre court à la créativité et à l'esprit pionnier sont réunis dans ces nouveaux studios. Une technologie, des standards haut de gamme, un esthétisme propice à de belles réalisations audiovisuelles et une ambition d'aller prochainement encore plus loin dans l'accompagnement de nos clients."

Contact : llefevrekeywordsstudios.com