Tencent prend une participation majoritaire dans le studio allemand Yager L'accord donne au studio plus d'accès aux ressources de développement

Le studio de jeux berlinois Yager et Tencent Holdings Ltd. ont déclaré aujourd'hui qu'ils approfondissaient leur coopération stratégique grâce à un nouvel accord impliquant des investissements supplémentaires.

L'accord verra Tencent prendre une participation majoritaire dans Yager, le producteur de jeux allemand conservant son indépendance. Il bénéficiera en même temps d'un meilleur accès au développement et à d'autres ressources du géant de la technologie, ainsi qu'à une consultation stratégique. La structure et la gestion existantes de l'entreprise resteront inchangées.

Le nouvel investissement de Tencent nous témoigne une grande confiance et leur conviction dans l'énorme potentiel derrière l'axe créatif de" The Cycle ", notre jeu de tir PvPvE. Pour nous, la participation majoritaire signifie que nous avons les ressources pour étendre le studio et les jeux en développement", déclare Timo Ullmann, directeur général de Yager. "Avec Tencent, nous avons maintenant un partenaire puissant et opérant à l'échelle mondiale pour soutenir les plans stratégiques de Yager."

Les deux sociétés se sont jointes pour la première fois l'année dernière, lorsque Tencent a acquis une participation minoritaire dans Yager. Le studio allemand, fondé en 1999, a développé plusieurs jeux à succès, dont une simulation de vol de combat futuriste éponyme "Yager" et "Spec Ops : The Line", un jeu de tir à la troisième personne qui ne se démarquait pas seulement par un gameplay engageant, mais aussi pour les décisions morales que les joueurs devaient prendre. Le studio propose actuellement un jeu de tir de quête compétitif, "The Cycle", en accès anticipé. La nouvelle version avec d'importants changements de gameplay a récemment démarré un test alpha. Yager fait partie du top 10 des plus grands studios de développement d'Allemagne, avec un effectif d'environ 140 personnes.