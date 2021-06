L'intelligence artificielle dans les jeux vidéo. Par Axel Buendia et Stéphane Natkin Conférence enregistrée dans le cadre de la 14e plate-forme intelligence artificielle (PFIA)

Axel Buendia et Stéphane Natkin nous propose une courte visite dans l'utilisation de l'IA dans les jeux vidéo et présentent notamment la classification proposée par Giorghios N Yannakis et Julian Togelius qui organise les relations entre intelligence artificielle et jeux vidéo.

Axel Buendia est professeur du CNAM, titulaire de la chaire Médias interactifs numériques, directeur de l'Enjmin, co-fondateur de la société Spirops.

Stéphane Natkin est professeur émérite du CNAM, ancien directeur et cofondateur de l'Enjmin, et directeur de la Compagnie des martingales.

Jeux et I.A.

Cette journée est organisée à l'initiative de l'Association Française d'Intelligence Artificielle (AFIA) et du Groupe De Recherche en Intelligence Artificielle du CNRS (GDR IA).

Le but de cette journée est de rapprocher les communautés académiques et industrielles sur la thématique de l'IA dans les jeux, et ce au moyen de deux présentations invitées, d'une session de courtes présentations de travaux de recherche en cours dans le domaine, et d'une table ronde réunissant tous les participants. Ainsi, la journée s'adresse aussi bien aux jeunes chercheurs qu'aux chercheurs plus avancés et aux industriels.

Organisateurs

Christophe Rey pour le GT IA des jeux du GDR IA, assisté de Sylvain Lapeyrade

Tristan Cazenave pour l'AFIA

