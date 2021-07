IA et jeux vidéo : génération automatique de dialogues entre personnages non-joueurs Conférence enregistrée dans le cadre de la 14e plate-forme intelligence artificielle (PFIA)

Par Josselin Somerville, Qinpei Du, Olivier Lepel, Joachim Peladan, Tanguy Schmidtlin, Raphaël Granier de Cassagnac.

Il s'agit d'un projet réalisé en une année en partenariat avec la chaire science et jeux vidéo de Polytechnique financée par Ubisoft.

L'automatisation de la génération de dialogue entre personnages non-joueurs permet, entre autre, de simplifier le travail des scripteurs et de réduire les répétitions dans les dialogues. Josselin Somerville, étudiant en 2e année à l'école Polytechnique, nous présente l'état de l'art en la matière ainsi que les résultats des travaux de recherche réalisés dans le cadre de la chaire science et jeux vidéo.

Jeux et I.A.

Cette journée est organisée à l'initiative de l'Association Française d'Intelligence Artificielle (AFIA) et du Groupe De Recherche en Intelligence Artificielle du CNRS (GDR IA).

Le but de cette journée est de rapprocher les communautés académiques et industrielles sur la thématique de l'IA dans les jeux, et ce au moyen de deux présentations invitées, d'une session de courtes présentations de travaux de recherche en cours dans le domaine, et d'une table ronde réunissant tous les participants. Ainsi, la journée s'adresse aussi bien aux jeunes chercheurs qu'aux chercheurs plus avancés et aux industriels.

Organisateurs

Christophe Rey pour le GT IA des jeux du GDR IA, assisté de Sylvain Lapeyrade

Tristan Cazenave pour l'AFIA

