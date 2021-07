Wizama ouvre sa plateforme aux créateurs de jeux pour réinventer les grands classiques Wizama ouvre sa plateforme aux créateurs, aux devs, pour développer, proposer leurs jeux sur la SquareOne et en tirer des revenus

Wizama, la start-up à l'origine de la console de jeux de société SquareOne, lancée avec succès sur Kickstarter, donne aujourd'hui la possibilité aux développeurs de jeux, studios et créatifs de créer leur propre jeu. La SquareOne est une révolution dans la façon de jouer ensemble. Mêler jeux de société traditionnels et jeux vidéo, vivre l'étendu de ces 2 univers en combinant le meilleur de ce que les jeux physiques et numériques ont à offrir. Wizama met son portail à disposition des développeurs de jeux pour proposer des nouveautés en exclusivité ou expérimenter leurs talents de créateur ! La plateforme Wizama contient l'ensemble des outils pour participer à cette aventure tels que : le Kit de développement, un simulateur pour tester les jeux, un support pour développer des jeux, une gestion du cycle de vie des jeux, le suivi des ventes des jeux et bien entendu la rémunération. Une section permet de commander le matériel nécessaire.

SquareOne : La console multivers qui permet de créer des jeux d'un nouveau genre

Crystal Bay, Broken Thread, Ludo, Labyrinth, Cthulhu Wars, etc. Déjà plus d'une vingtaine de jeux sont déjà annoncés pour être joués sur la SquareOne. La start-up donne aujourd'hui la possibilité à tous les développeurs et créatifs de produire leur propre jeu pour SquareOne : rien de plus simple, il suffit dès aujourd'hui d'accéder gratuitement à la plateforme de développement de Wizama.

Les développeurs de jeux ont accès au Kit de développement, à un simulateur pour tester les jeux, à un support, une partie "achat" pour commander le matériel nécessaire pour développer des jeux, à un système de gestion du cycle de vie des jeux, à un suivi des ventes des jeux et des rémunérations.

Les créateurs pourront proposer leurs jeux sur le store Wizama aux joueurs SquareOne et décider du prix de vente. Ils recevront jusqu'à 75% des revenus générés, une belle opportunité de créer sur une nouvelle plateforme et de laisser libre cours à son imagination !

Toute typologie de jeux est acceptée pour plaire aux familles, amis, amateurs ou passionnés pour une toute nouvelle expérience.

Pour Franck Botta, cofondateur de Wizama : "Donner la possibilité aux développeurs et créateurs de proposer leurs jeux sur une toute nouvelle forme de console qui combine jeux vidéo et jeux de société est une étape importante pour notre entreprise. La SquareOne est destinée à tout le monde, les joueurs comme les créatifs."

Un devkit à disposition sur Indiegogo pour aller plus loin dans la réalisation de jeux

Pour optimiser l'expérience des créateurs, le processus de conception et de commercialisation, Wizama met à disposition, en pré-vente sur Indiegogo, un kit développeur. Ce "dev kit" contient un accès au SDK et à un support premium durant 12 mois comprenant un accompagnement vers la commercialisation des jeux et un appui marketing de la part de Wizama.

Squareone : Une technologie puissante pour une expérience de jeu à 360°

SquareOne est une console de jeux qui mêle jeux de société traditionnels et jeux vidéo, combinant le meilleur de ce que les jeux physiques et numériques ont à offrir. C'est la promesse d'un nouveau monde du jeu à travers une expérience de jeu interactive et immersive grâce aux objets connectés. Laisser les animations visuelles et l'immersion sonore des jeux vidéo fusionner avec les interactions physiques des jeux de société.

Wizama a créé un nouvel univers de jeu pour renforcer les liens au sein des familles ou entre amis en offrant une expérience agréable, que ce soit autour d'une seule table ou en jouant virtuellement avec de nouveaux amis du monde entier.

SquareOne de Wizama est disponible en pré-vente via Indiegogo et sera officiellement lancée fin 2021. Pour de plus amples informations, consulter le site Wizama.com.