Les jeux mobiles et les projets étudiants peuvent maintenant candidater à Games Made in France 2021

Games Made in France et ses 4 jours de live et de soldes Steam reviennent en 2021 et annoncent encore plus de nouveautés ! En plus d'une nouvelle scène en anglais, l'événement propose désormais de mettre en avant les jeux mobiles. Les écoles de jeux vidéo peuvent aussi proposer des projets étudiants pour le Préshow !

Cette année, en plus d'une trentaine de studios et d'éditeurs qui présenteront leurs jeux pendant 40h de live et via un week-end deal de 5 jours en page d'accueil de Steam, Games Made in France s'ouvre aux jeux mobiles et réitère son Préshow étudiant.

Deux façons de candidater avec un jeu mobile :

pour construire un contenu ambitieux, les studios peuvent pré-inscrire leurs jeux mobiles comme les jeux PC et consoles.

pour une présentation plus resserrée, mieux adaptée à un contenu casual, les studios peuvent pré-inscrire leurs jeux à un segment Mobile dédié.

Tous les jeux mobiles pré-inscrits seront aussi, sans frais et sans condition de sélection, éligibles à une mise en avant des jeux français sur les stores mobiles*.

Déjà un succès l'année dernière, le Préshow étudiant revient en 2021. Avec près de 5000 spectateurs au plus fort de l'événement et une forte attention des professionnel·le·s aux projets présentés, le Préshow est une expérience unique, motivante et gratifiante pour les étudiant·e·s de jeu vidéo.

Les écoles du secteur sont invitées à pré-inscrire dès aujourd'hui des projets.

Plus d'informations

Games Made in France est rendu possible par le soutien du CNC et de la Région Île-de-France, ainsi que par le travail des associations régionales du jeu vidéo.

Pour tout contact : jmfcapital-games.org