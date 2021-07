Les étudiants d'Isart Digital offrent en téléchargement leurs jeux vidéo de fin d'études

Isart Digital, école internationale proposant des formations diplômantes aux métiers de la création de jeu vidéo et d'animation 3D-FX, est fière de dévoiler les dix jeux vidéo de fin d'études réalisés par sa promotion 2021. Ces beaux projets intercursus résultent d'un travail mené grâce aux compétences acquises tout au long de leur formation avec les contraintes que représentent le mélange du présentiel et du distanciel pour les équipes imposées par la situation actuelle.

Vous pouvez tester l'ensemble des créations des étudiants de la promotion 2021 sur la plateforme itch.io.

Cette année, le jury était composé de professionnels issus, entre autres pour le jury restreint, des entreprises suivantes : Spiders, Gameloft, Ubisoft, Dontnod et Oh BiBi.

Selon Charlotte Lavergne, directrice pédagogique d'Isart Digital :

L'objectif initial donné à nos futurs diplômés est de réaliser une expérience de jeu de qualité professionnelle de 10 à 15 minutes au cours d'une période de quelques mois, ce qui représente un sacré challenge !"

Lysfangha, Grand Prix 2021

Cette année c'est Lysfangha, qui remporte le Grand Prix du Jury. Dans ce Hack'N'slash* au gameplay action / tactique innovant avec un univers graphique très soigné en 2D comme en 3D vous incarnez la demi-déesse Imë et vous devez purifier le temple où est gardé le Lysfangha, un artefact magique qui protège le monde. Utilisez vos pouvoirs temporels de manière stratégique pour repousser l'invasion des monstres.

Téléchargez et testez Lysfangha sur PC.

Retour en force du multijoueur et des party games

Cette année, la tendance est marquée par le multijoueur et les party games avec Burger League, Friends of Fortune, Messy Robbery, Psychedelink et Re : Compressor.

Après plusieurs mois d'isolement social, on assiste à un retour au premier plan des moments de partage, en phase avec la tendance mise en lumière par le succès continu de jeux tels que Overcooked.

Parmi ces jeux, on retrouve Friends of Fortune, une expérience hybride sur PC et smartphone Androïd. Dans ce party game en coopération à 4 joueurs, configurez votre smartphone et votre PC pour partager avec vos amis une expérience de jeu inédite dans le monde loufoque de Fortune, la divinité du Hasard. Collectez les indices, échangez-les et rivaliser d'astuce pour tenter de lui échapper.

Téléchargez et testez Friends of Fortune (PC et Android).

Découvrez également les autres jeux de la promotion 2021

Celestrail - Oculus Quest - 1 joueur

Décochez votre flèche astrale pour surmonter les épreuves d'un mystérieux monde céleste. Dans une ambiance calme et hors du temps, réflexion et concentration seront les clés de votre victoire. Une expérience disponible en réalité virtuelle !

Téléchargement ici

Postbird in Provence - PC - 1 joueur

Vous incarnez Marcel, un oiseau qui prend ses fonctions comme nouveau postier de Montélimace. Lors de cette exploration qui vous transporte en Provence, vous partez à la rencontre des habitants et redonnez vie à ce village pittoresque du bord de mer.

Téléchargement ici

Astreia's Gift - PC - 1 joueur

Un jeu d'aventure/puzzle coloré où le peuple de la planète lunaire a disparu. Incarnez Astreia, un être venu de la planète solaire, ouvrez des portails entre ces deux mondes et explorez la cité abandonnée.

Téléchargement ici

Burger League - Smartphone Android - 2 joueurs

Jeu tactique où vous confrontez vos plus appétissants burgers dans des arènes déjantées. Recrutez vos ingrédients et mélangez-les afin de créer les plats les plus délicieux.

Téléchargement ici

Messy Robbery - PC - 4 joueurs

Ce party game se déroule sur une planète extra-terrestre où deux équipes d'aliens s'affrontent et cherchent à ramener un maximum de trésors dans leurs camps respectifs.

Téléchargement ici

Psychedelink - PC - 2 joueurs

Dans ce jeu de coopération action/plateforme, explorez l'esprit loufoque d'un chaman, accompagné de votre double spirituel. Il vous faudra coopérer avec votre compagnon et utiliser le lien qui vous unit pour progresser.

Téléchargement ici

Re : Compressor - PC - 2 joueurs

Ce jeu de course se déroule dans un futur proche, affrontez votre ami.e au volant de votre bolide surboosté. Imposez votre style avec votre dextérité et votre audace lors de dépassements à hautes vitesses et autres drifts risqués.

Téléchargement ici

Souls Reporter : The Post Mortem Chronicles - PC - 1 joueur

Le magazine spécialisé The Post Mortem vous envoie enquêter sur le fantôme qui hanterait un vieux cabaret abandonné. Armé de votre appareil photo instantané, découvrez les fragments d'un passé tragique.

Téléchargement ici