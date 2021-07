Découvrez les 4 jeux vidéo de la promotion ArtFx 2021

Ce cursus, passé en 2019 de 3 années d'études au format Mastère (cycle en 5 ans sanctionnée par la délivrance d'un titre professionnel inscrit au RNCP) voit aujourd'hui sa promotion 2021 quitter les bancs de l'école, après une 5e année entièrement consacrée à la réalisation d'un jeu vidéo de qualité professionnelle.

Ces projets de fin d'études - 4 jeux vidéo jouables sur PC et librement téléchargeables sur la plateforme itch.io - ont été réalisés en équipe, sous la supervision de professionnels issus de l'industrie et dans des conditions similaires à celles d'un studio. Ils constituent l'aboutissement d'une formation exigeante, et un moyen de se faire repérer par les recruteurs des studios de jeu vidéo français et internationaux.

A Blaze Within

Développé par Benjamin Ba, Eva Barbé, Lucas Garnier, Maëva Godard, Ambre Kaminski, Eddy Alain Njiki Tchantchou, Apolline Schweitzer. Avec Jorys Abadie, Loïc Lecomte

Genre : Action / Boss Fight

Game Platform : PC

Players / Pegi : 1 player / 12

Softwares : Adobe Suite, Google Suite, Houdini, Maya, MS Office Suite, Photoshop, UE4, Substance Designer, Substance Painter, Zbrush, 3ds Max, Krita, xNormal, Marmoset

Pitch : A Blaze Within est un Boss Fight inspiré de la série de jeux Monster Hunter (développée par Capcom depuis 2004, et adapté au cinéma en 2020). Dans un univers fantaisy, vous incarnez Nam-Khâ, une moinesse guerrière. Affrontez votre passé pour sauver Leng-Shen, divinité protectrice corrompue, à l'aide de votre arc et de vos pouvoirs de Lumière. Parcourez les recoins d'un sanctuaire perdu et préservez votre héritage dans ce Boss Fight fantaisiste imprégné de la culture tibétaine. itch.io

Coopilots !

Développé par Bastien Cruette, Jules Jacob, Mateusz Jasinksi, Hugo Roudier, ThibaudHernandez, Steven Zamel. Avec Léa Huguet

Genre : Party Game

Game Platform : PC

Players / Pegi : 4 players / 3+

Softwares : GitHub, Maya, Photoshop, UE4, Substance Designer, Substance Painter, Zbrush, 3ds Max

Pitch : Coopilots ! est un jeu d'exploration spatiale. Coopérez à bord d'un vaisseau spatial (jusqu'à 4 joueurs) pour relever des défis, explorer une planète désertique et affronter les dangers qu'elle recèle. Les membres de l'équipage peuvent, à tour de rôle, piloter le vaisseau ou manipuler ses équipements tels que canons, bouclier énergétique. Collectez des améliorations disséminées à travers le niveau pour personnaliser l'appareil et atteindre votre objectif ! itch.io

Lucent

Développé par : Nathanael Dahan, Thibaud Hernandez, Léa Huguet, Loïc Rodewald

Genre : Contemplative puzzle

Game Platform : Windows

Players / Pegi : 1 Player / 3+

Softwares : GitHub, Google Suite, UE4, Git Kraken / LFS, Maya, Houdini, Adobe Suite

Pitch : Lucent est un jeu de réflexion contemplatif, de type un Puzzle Game contemplatif. Le jeu prend place dans un monde onirique composé d'îles flottantes. Vous incarnez Lucent, dont le but est de ramener la musique dans son monde. Résoudre des énigmes vous permettra d'activer un instrument et de reconstruire un monument. itch.io

VVV

Développé par : Jorys Abadie, Paul Artige, Morgan Camenen, Camille Carlier, Lucas Dziura, Jonas Felix, Victor Giroux, Arthur James, Loïc Lecomte, Eddy Alain Njiki Tchantchou

Genre : Shooter

Game Platform : PC

Players / Pegi : 1 player / 16

Softwares : UE4, Maya, 3ds Max, Houdini, Substance Designer / Painter, Zbrush, Photoshop, GitHub, Adobe Suite, Google Suite, MS Office Suite, Quixel, Wwise, Yed, Blender, Hammer

Pitch : Dans le jeu d'action à la 1re personne "VVV", vous pulvérisez vos ennemis à coups de calibre 12 ! Une organisation malveillante a aidé l'armée romaine dans les guerres d'extension de l'empire en lui fournissant une technologie venue du futur. Vous êtes envoyé dans le passé pour effacer les traces de cette anomalie temporelle Grâce à notre système de visée à la manette innovant, goûtez à de nouvelles sensations et plongez au coeur de l'action, dans un décor provençal réaliste… et explosif ! itch.io