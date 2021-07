Cédric O annonce le lancement de French Tech Rise, une initiative pour soutenir le financement des startups régionales

Grâce à la French Tech, l'économie française bénéficie d'un dynamisme en termes de croissance, d'emplois et d'innovation. Les 120 startups du classement FT Next40/120 prévoient à elles seules de créer plus de 200 000 emplois d'ici à 2025. Il est essentiel que cet élan positif bénéficie à tous les territoires français et cela passe par le soutien des start-up régionales.

A cette fin, le Gouvernement lance, le projet "French Tech Rise", qui a un double enjeu : valoriser le dynamisme des écosystèmes territoriaux et permettre à des startups de toutes les régions de métropole et d'Outre-mer de participer à un évènement exclusif avec les plus grands fonds d'investissements en capital-risque présents à Paris.

En partenariat avec Bpifrance, les startups seront sélectionnées selon les critères suivants :

Perspectives de levée de fonds dans les 18 prochains mois ;

Recherche de financement en seed, série A ou B (500 000€ à 5M€) ;

Entreprise de moins de 15 ans ;

Siège social situé en France ;

Les Capitales French Tech pourront sélectionner 5 start-up et les Communautés French Tech des régions sans Capitales 3 start-up. Pour l'Outre-mer, il y aura 2 start-up pour la région Pacifique (Communautés French Tech de Nouvelle Calédonie et Polynésie française), 3 start-up pour la région de l'Océan Indien (Communautés French Tech Réunion et Mayotte) et 3 start-up pour les Antilles (Communautés French Tech de Guadeloupe, Martinique et Guyane). En tout il y aura donc 82 startups qui seront conviées à un évènement à Paris en novembre pour présenter leurs entreprises à un parterre d'investisseurs. Par ailleurs, des prix seront remis dans différentes catégories.

La French Tech va être un pilier de la relance économique française. Non seulement, nos start-ups contribuent à nous rendre plus compétitifs sur le plan technologique mais elles renforcent jour après jour notre souveraineté économique, en créant sur tout le territoire des emplois à tous niveaux de compétences. Le Gouvernement a fait du développement des écosystèmes tech territoriaux, l'une de ses priorités. Avec Bruno Le Maire, nous avons par exemple lancé Community Fund qui a déjà permis de soutenir près de 130 projets des Capitales et Communautés French Tech. Il y a aussi les programmes nationaux de la Mission French Tech, tels que French Tech Tremplin ou French Tech Central qui sont désormais développés dans de nombreux territoires. French Tech Rise va permettre de continuer de structurer le financement des écosystèmes tech territoriaux en mettant un coup de projecteur sur les entrepreneurs de talents qu'abritent nos régions. Il nous faut plus de licornes en région !",

déclare Cédric O, secrétaire d'Etat chargé de la transition numérique et des communications électroniques.