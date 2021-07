CareGame signe un partenariat avec Perpetuum Media, et développe son catalogue de jeux en mobile cloud gaming

CareGame, spécialiste du mobile cloud gaming, et Perpetuum Media, éditeur de jeux mobiles et fournisseur de services pour magasins d'abonnement mobiles, viennent de signer un accord de licence pour intégrer une sélection des meilleurs jeux mobiles de Perpetuum Media au catalogue de CareGame.

Avec ce partenariat, CareGame - qui permet aux opérateurs mobiles et service providers d'offrir leur propre service de mobile cloud gaming en marque blanche - ajoute un large éventail de jeux mobiles de haute qualité à sa solution.

CareGame : un important catalogue de jeux mobiles

L'accord avec Perpetuum Media permet à une large variété de jeux d'Aventure, Arcade, Puzzle, et à des franchises AAA, de rejoindre le catalogue de CareGame. Ainsi, l'entreprise élargit et approfondit son offre de jeux mobiles et renforce son positionnement de multi-spécialiste.

Depuis la solution de mobile cloud gaming de CareGame, déjà accessible dans 44 pays au travers de ses partenaires, les joueurs pourront découvrir une multitude de nouveaux jeux, accessibles en un seul clic et depuis n'importe quel smartphone iOS ou Android, même le plus ancien. CareGame offre la première et seule solution de mobile cloud gaming à 60fps, à très faible latence et disponible partout, dès 1.5Mbps de connexion - bien en dessous des solutions présentes actuellement sur le marché. L'entreprise offre ainsi une proposition de valeur réelle et inégalée, pour les consommateurs des marchés émergents comme développés.

"Notre partenariat nous permet d'enrichir notre catalogue avec des franchises de jeux vidéo emblématiques et populaires. Grâce à Perpetuum Media, nous avons ajouté une large gamme de jeux d'action, d'aventure, de puzzle... à notre catalogue de jeux mobiles, et d'autres titres suivront prochainement. Nous sommes actuellement en pleine expansion en Europe, mais aussi en Afrique et en Asie. Ces nouveaux ajouts à notre catalogue nous assurent une excellente couverture des besoins sur nos différents marchés.",

déclare Benjamin Athuil, Président et co-fondateur de CareGame.

"Ce que nous aimons chez CareGame, c'est cette approche mobile first de jeux mobiles pour les utilisateurs mobiles, par opposition à tant d'autres solutions proposant d'anciens jeux PC sur mobiles ou encore des jeux mobiles sur PC/TV. Nous privilégions l'expérience utilisateur et la qualité avant tout, et CareGame partage ces convictions avec nous, fournissant une base solide à notre nouvelle coopération.",

déclare Bertil Krumnack, Fondateur et PDG de Perpetuum Media.