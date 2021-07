Start To Play fait son grand retour "IRL" les 4 et 5 septembre 2021 au PMC à Strasbourg

Rendez-vous incontournable des férus de manettes, le festival du jeu vidéo Start To Play revient les 4 et 5 septembre 2021 dans un nouveau lieu, le Palais de la Musique et des Congrès de Strasbourg. Pour sa 8ème édition le festival se dote d'une surface de jeu encore plus grande, d'une scène dédiée aux tournois ainsi que de nombreuses nouveautés ! Après deux éditions organisées en virtuel, ce retour en présentiel est une belle occasion pour les visiteurs de se rassembler et de célébrer leur passion commune pour l'univers du jeu vidéo.

Après des mois de distanciation, le 1er festival du jeu vidéo et de l'esport en Alsace prend ses quartiers dans un haut lieu strasbourgeois, le Palais de la Musique et des Congrès, les 4 et 5 septembre, soit durant le 1er week-end de la Foire Européenne. En s'associant à cet événement, un des principaux rendez-vous de la rentrée, Start To Play espère toucher un public encore plus large et bénéficier de la fréquentation du site.

Du 4 au 5 septembre 2021, amateurs ou confirmés, amis ou familles, pourront profiter d'une surface de jeu triplée pour jouer, découvrir et partager leur passion du jeu-vidéo. Les visiteurs pourront à nouveau se divertir dans la célèbre Gaming Zone avec ses nombreuses consoles en libre accès. Novices ou joueurs expérimentés retrouveront également une scène pour s'affronter lors de plusieurs tournois de esport, ou bien pourront se replonger dans l'univers du rétrogaming avec un espace atypique composé de bornes d'arcades. Entre démonstrations, village exposants ou espace de jeux indépendants, le festival propose une palette d'animations qui se veut à l'image du jeu vidéo : pluriel, fédérateur, pédagogique et culturel.

Programmation détaillée à venir… Stay Tuned !

Des invités High Level !

Chaque année, Start To Play fait intervenir des personnalités marquantes de l'univers du gaming. Cette année encore, les fans pourront compter sur la présence inédite de deux Youtubeurs célèbres qui participent pour la première fois au festival :

Bob Lennon, youtubeur aux 2 millions d'abonnés, est spécialisé dans le multi-gaming. Il est connu pour son humour et ses découvertes de jeux en tout genre. Sur sa chaîne YouTube, il partage sa passion pour les bons jeux et sa bonne humeur légendaire !

Benzaie, 700.000 abonnés, est notamment connu pour ses critiques humoristiques sur YouTube, à l'instar de son émission phare "Hard Corner". Le contenu qu'il propose est dédié en grande partie au rétrogaming.

Les fans pourront rencontrer leurs deux idoles au cours de séances de dédicaces organisées le samedi et le dimanche.

Invitée régulière de l'événement, Dina est vice-championne du monde du jeu "Just Dance". Elle fera son grand retour sur la scène de Start To Play avec des sessions qui s'annoncent enflammées ! Retrouvez-là durant toute la durée du festival.

Evènement immanquable, Start To Play fédère au fil des éditions toujours plus de partenaires. Cette année, l'événement s'associe avec Orange pour un partenariat en communication - le logo de la société de télécommunications a été intégré au naming de l'événement - et pour la fourniture d'accès à internet à haut débit, indispensable au bon déroulement du festival.

Par ailleurs, cette édition prend de l'ampleur grâce au partenariat noué avec Strasbourg Events, la société organisatrice de la Foire Européenne. Pour permettre à tous de profiter pleinement des deux événements, l'entrée à la Foire Européenne sera offerte avec le billet Start To Play et inversement.

A noter que tous les partenaires historiques (Ville et Eurométropole de Strasbourg, La Caisse d'Epargne Grand Est-Europe, LDLC etc.) ont renouvelé leur soutien pour cette 8ème édition.

Informations pratiques

Où ?

Palais de la Musique et des Congrès | Place de Bordeaux - Strasbourg

Tram - Arrêt Wacken (lignes B & E) ou Bus H - Station Lycée Kléber

Quand ?

Samedi 4 septembre 2021 - 10h à 19h

Dimanche 5 septembre 2021 - 10h à 19h

Tarifs

Offre spéciale jusqu'au 1er août 2021

8€ / jour - 12€ pour le Pass Week-end 2 jours

Prévente en ligne sur www.start-to-play.com

Caisse du jour : 10€

Pass Festival Week-End : 16€

Entrée gratuite pour :

les enfants de moins de 6 ans

les accompagnateurs de personnes en situation de handicap

Plus d'informations sur www.start-to-play.com