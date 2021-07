Jeux vidéo et handicap : Blacknut et HitClic (Handigamers) s'engagent pour l'accessibilité du cloud gaming

Dans le monde il y a plus d'un milliard de personnes déclarées en situation de handicap. En France, les chiffres sont plus précis : 12 millions de personnes vivent avec un handicap (INSEE 2020), soit 20% de français discriminés dans l'accès aux jeux vidéo.

Avec la société HitClic, connue pour son projet HandiGamers, Blacknut s'est engagé à apporter une solution de jeu vidéo stable garantissant une compatibilité avec les manettes adaptatives.

Selon de nombreuses études, les vertus cognitives, thérapeutiques et éducatives du jeu vidéo ne sont plus à démontrer. Ils sont également un véritable moyen d'évasion pour les gamers en situation de handicap. C'est la raison pour laquelle Blacknut a souhaité s'assurer de rendre son service de Cloud Gaming, et ses 500 jeux au catalogue, compatibles avec tous les gamepads développés par HitClic.

Les manettes constituent un marché de masse encore aujourd'hui standardisé pour des joueurs avec deux mains et dix doigts. Chez Handigamers la mission est d'apporter une solution adaptée aux besoins de chacun :

De la simple réattribution des touches, aux manettes totalement sur-mesure, les solutions sont aussi variées que les handicaps. Le défi est de trouver comment jouer avec une seule main, avec les pieds, le menton ou encore la bouche."

explique David Combarieu, fondateur de Handigamer et de HitClic.

Il a développé une gamme de manettes : digitales ou analogiques, de formes et dimensions adaptées à la motricité de chaque joueur.

Le cloud gaming, une alternative pour les gamers handicapés. Les sorties de nouvelles consoles apportent souvent un coup dur aux joueurs en situation de handicap. A l'exemple de ce qui s'est passé avec Sony. Alors qu'ils avaient fini de trouver des solutions et installé des périphériques sur-mesures pour profiter de leurs jeux sur PS4, les handigamers ont découvert que cette technologie ne serait plus compatible avec la nouvelle PS5. Des joueurs qui ont l'impression d'être oubliés et qui doivent faire fabriquer de nouveaux systèmes de "controller" s'ils veulent profiter des derniers jeux.

Blacknut a pu bénéficier de l'expertise de David afin de s'assurer que l'interface de son application de Cloud Gaming soit bien accessible au plus grand nombre. Après de nombreux tests et corrections, Blacknut propose désormais une solution compatible avec tous les gamepads développés par HitClic, directement par l'ordinateur ou en les branchant sur la Manette Adaptative Xbox de Microsoft, elle-même 100% compatible avec Blacknut.

Notre mission chez Blacknut est depuis toujours de simplifier l'accès au jeu vidéo, Les manettes compatibles avec les jeux de Blacknut le resteront et les joueurs ayant des besoins adaptés, peuvent ainsi profiter de tout le catalogue existant, ainsi que des nouveaux jeux ajoutés chaque mois, sans crainte de devoir trouver de nouvelles solutions techniques."

explique Olivier Avaro fondateur de Blacknut.

Si le jeu vidéo ne pourra jamais devenir accessible à tous à 100%, puisque chaque situation de handicap est unique, Blacknut et HitClic sont fiers de proposer une solution qui offre au plus grand nombre des jeux vidéo pour tous les âges et toute la famille.