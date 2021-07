GeForce Now : 1000 jeux sont maintenant disponibles

En ce jeudi GFN, Nvidia est heureux d'annoncer que GeForce Now franchit une étape importante cette semaine. Avec 13 nouveaux jeux ajoutés, le service de streaming dans le cloud de Nvidia offrira aux membres un accès instantané à plus de 1 000 jeux PC !

Avec 1 000 titres dans la bibliothèque GeForce Now, il y a un jeu pour chaque joueur

Une question fréquente concernant le service est de savoir si GeForce Now offrira aux membres une sélection de jeux inclus dans leur abonnement. En réalité, le service le fait déjà car tous les membres ont accès à près de 100 jeux free-to-play parmi les plus populaires. C'est l'un des avantages uniques du service, rendu possible par la connexion des joueurs à leurs bibliothèques de jeux.

GFN Thursday est l'engagement de proposer aux membres les derniers jeux, les mises à jour et les nouvelles fonctionnalités. L'étape des 1000 jeux met un point d'exclamation sur cette promesse, marquant une augmentation de plus de 500 jeux depuis que le service a quitté la phase bêta il y a moins de 18 mois.

Et le meilleur ? Nous ne faisons que commencer à nous échauffer.

Tout est dans les jeux

La barre des 1000 jeux disponibles sur GeForce Now a été rendu possible grâce à plus de 300 partenaires de premier plan, parmi lesquels figurent les plus grands développeurs de jeux PC, notamment Riot Games, Bungie, Paradox Interactive, Epic Games, Square Enix et Deep Silver.

Ils ont tous choisi de diffuser leurs jeux sur GeForce Now, ce qui montre qu'ils adhèrent à la philosophie selon laquelle les joueurs doivent être connectés à leurs jeux par le biais d'un service de cloud-gaming ouvert. Et chaque jeudi GFN voit l'arrivée de nouveaux partenaires et de nouveaux jeux.

Avec 1 000 jeux dans la bibliothèque GeForce Now, les membres ont l'embarras du choix pour diffuser en streaming les versions des jeux PC qu'ils possèdent dans des magasins comme Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect et GOG.Com.

Voici quelques exemples de cette énorme ludothèque :

Pour une aventure inoubliable, les membres peuvent streamer The Witcher 3 : Game of the Year Edition, Astroneer, ou des hits historiques comme Assassin's Creed Odyssey et Crusader Kings III.

Ils peuvent jouer à des titres populaires entre amis comme Destiny 2, Valheim, Outriders, Rocket League et Counter-Strike : Global Offensive.

Ou bien vivre une expérience effrayante avec des jeux comme Dead by Daylight, Outlast, Phasmophobia, 7 Days to Die et Dying Light.

Et les membres prioritaires et fondateurs peuvent profiter des jeux à un niveau supérieur avec le RTX On dans Control, Shadow of the Tomb Raider ou Cyberpunk 2077 pour des jeux de qualité cinématographique.

Fantasy, action, RPG, jeux de tir, science-fiction, furtivité, compétitif, au tour par tour, jeux de cartes, et bien plus encore - il y a littéralement tous les types de jeux prêts à être joués parmi plus de 1 000 options sur GeForce Now.

Tout cela et plus encore

Parmi les nouveautés de cette semaine qui portent le nombre de jeux disponibles sur GeForce Now à plus de 1 000, citons le jeu de simulation de gestion de construction, The Immortal Mayor (Steam), le jeu d'aventure insulaire, Lost at Sea (Steam), le RPG d'action, Alchemist Adventure (Steam) et l'expérience d'action et d'exploration en mode solo, Retro Machina (Steam).

Vous trouverez ci-dessous la liste complète des jeux qui sortiront cette semaine :