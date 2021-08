Freaks 4U Gaming lève 15 millions d'euros auprès de Co-Investor Partners Cette toute première levée sera utilisée pour l'accélération du développement international de Freaks 4U Gaming

Freaks 4U Gaming, prestataire de services international spécialisé dans le gaming et l'esport, annonce aujourd'hui un investissement de 15 millions d'euros de la part de Co-Investor Partners, un fonds privé investissant essentiellement dans les entreprises de taille moyenne dans la région Dach (pays germanophones). Ce financement sera utilisé pour stimuler la croissance et les plans de développement de l'entreprise. Il s'agit de la toute première levée de fonds opérée par Freaks 4U Gaming depuis sa création en 2011. Elle marque également la première participation de Co-Investor Partners dans le secteur de l'esport et du gaming.

Freaks 4U Gaming est reconnue par les vétérans de l'industrie, les éditeurs, les marques endémiques et non endémiques du secteur, comme une agence partenaire de premier plan dans l'esport et le gaming. A ce titre, l'entreprise berlinoise propose un éventail complet de services à ses clients, notamment le conseil stratégique, la gestion de communautés et des réseaux sociaux, l'organisation de tournois et d'événements, la gestion des influenceurs et la production multimédia. Avec des studios dédiés à la production vidéo et au livestream, ainsi que des technologies et des équipements de production de pointe, Freaks 4U Gaming fournit des solutions de diffusion aux meilleurs standards actuels. Profondément ancrée dans sa communauté, l'entreprise est nativement connectée avec les joueurs professionnels, les fans d'esports et les passionnés de jeux vidéo grâce à ses plateformes communautaires propriétaires, notamment 99Damage, Summoner's Inn, Agent's Range, 1pv et joinDota. Freaks 4U Gaming produit également des événements sous licence tels que le Valorant Champions Tour 2021 en Europe, dans la CEI (communauté des états indépendants) et en Turquie, ou encore la League of Legends Prime League dans la région Dach.

En tant que pionnier de l'esport et du gaming, Freaks 4U Gaming a parcouru un long chemin pour atteindre aujourd'hui une position concurrentielle unique sur son marché",

déclare Michael Haenisch, PDG de Freaks 4U Gaming.

"Nous sommes fiers d'être une véritable organisation à 360 degrés dans l'écosystème - une partie agence, une partie production de contenu et une partie communauté. Cela nous permet de créer des solutions personnalisées et intégrées qui sont en phase avec les attentes de nos clients et résonnent authentiquement avec la communauté des joueurs."

Freaks a réussi à se développer et à surmonter cette période difficile grâce à l'autofinancement. Cela n'a certainement pas été facile, c'est le moins que l'on puisse dire. Cependant, trouver un partenaire qui croit en nos valeurs, en notre modèle économique et en notre expertise est devenu aussi vital que d'obtenir le capital dont nous avons besoin pour soutenir notre croissance. Nous sommes ravis d'avoir le soutien de Co-Investor Partners et de ses investisseurs. Ils ont fait preuve à la fois d'une énorme confiance et d'enthousiasme pour Freaks ainsi que pour notre nouveau projet", a ajouté Haenisch.

Avec cet investissement, Co-Investor Partners devient désormais un actionnaire minoritaire de Freaks 4U Gaming. Farsin Yadegardjam, partenaire de Co-Investor Partners, précise :

Les chiffres de croissance du marché du gaming et de l'esport sont tout simplement impressionnants, et avec notre investissement dans Freaks nous avons l'opportunité de rejoindre l'un des acteurs les plus importants de ce marché en Europe de l'Ouest. En plus de leur croissance déjà démontrée, leur formidable équipe a été un facteur déterminant dans notre décision. Nous attendons de Freaks non seulement qu'ils participent à la croissance du marché, mais aussi qu'ils en tirent un bénéfice supérieur à la moyenne grâce à leur unique position d'agence à 360 degrés. Nous sommes impatients de faire ce voyage ensemble et de soutenir Freaks avec notre expertise d'investissement dans la croissance."

Freaks 4U Gaming a connu une croissance organique constante au cours des dix dernières années. La société a installé son premier bureau international dans la région Asie-Pacifique en 2013, suivi par son entrée sur le marché Nord-Américain en 2016. Pour continuer à entretenir sa base européenne et ses offres de services dans la région, Freaks 4U Gaming est entrée sur le marché français en 2019 et s'est plus récemment étendue à l'Italie et à la Suisse grâce à l'arrivée de ProGaming Italia.

Les projets de croissance de Freaks 4U Gaming se concentreront sur sa capacité à construire un business durable, qui puisse se développer à grande échelle, tout en garantissant sa responsabilité sociale. Le financement permettra à la société de consolider son empreinte paneuropéenne et d'accélérer son expansion internationale, grâce à son portefeuille existant ainsi que de nouvelles opportunités. En outre, des programmes de changement organisationnel et de développement personnel seront mis en oeuvre, ainsi que des mesures environnementales.

Cet investissement valide à la fois nos réussites et les perspectives d'avenir de Freaks. Nous sommes très reconnaissants envers nos clients et tous ceux qui ont participé à notre aventure. Alors que nous célébrons cette étape importante pour l'entreprise, je tiens également à féliciter les incroyables équipes de Freaks - pour leur dévouement sans faille et leur travail acharné qui ont permis cette formidable réussite. Je ne pourrais pas être plus fier de ce que nous avons accompli ensemble", a commenté Michael Haenisch.