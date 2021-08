L'industrie du jeu vidéo en France : tissu économique et compétitivité

La Direction générale des Entreprises (DGE) et le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), en collaboration avec le Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (SELL) et le Syndicat national du jeu vidéo (SNJV), ont publié une synthèse de l'étude PIPAME sur l'industrie du jeu vidéo en France conduite par le cabinet PricewaterhouseCoopers Advisory (PWC). Cette étude a permis de produire des données quantitatives (exploitation d'une base de données et de ressources documentaires) et qualitatives (réalisation d'entretiens et d'un atelier de réflexion) permettant d'établir un état des lieux de l'industrie du jeu vidéo en France, de son évolution et de son positionnement international.

Le jeu vidéo en France : une industrie culturelle et créative très dynamique

Avec un chiffre d'affaires estimé à environ 5 Mds €, l'industrie française du jeu vidéo, est aujourd'hui l'une des plus dynamiques en Europe et dans le monde. Troisième producteur européen de jeux vidéo, la filière s'appuie sur un écosystème structuré et actif, avec un leader mondial, Ubisoft, un coeur industriel de 575 studios, éditeurs et distributeurs, 11 900 emplois et des écoles de formation ayant une excellente réputation internationale. Ces atouts déterminent la capacité de l'industrie française à prendre des parts de marché à l'international, dans un environnement fortement concurrentiel. La trajectoire de croissance du secteur sur les 10 dernières années est corrélée à la mise en place et l'amélioration, depuis 2008, de plusieurs dispositifs de soutien au jeu vidéo notamment le crédit d'impôt jeu vidéo (CIJV) et le fonds d'aide au jeu vidéo (FAJV).

L'étude met en lumière dans ses principaux enseignements que le secteur est l'un des plus dynamiques de notre économie et dispose de nombreux atouts pour continuer à se développer :

En 2018, la filière compte 960 acteurs économiques employant 11 900 personnes, soit une croissance annuelle de 9% depuis 10 ans ;

Avec une croissance du chiffre d'affaires des studios de production de 118% en 10 ans, l'industrie française du jeu vidéo est portée par une capacité de production qui s'est fortement renforcée et qui repose sur un juste équilibre entre innovation technologique et création artistique ;

La France dispose d'un système de formation de grande qualité, avec plus de 130 organismes de formation au jeu vidéo, qui bénéficie d'une excellente réputation dans le monde avec une présence régulière des écoles de jeu vidéo françaises dans les classements les plus prestigieux de l'industrie ;

Dans un contexte de forte concurrence internationale, plus de 10% des jeux vendus en France sont produits par des entreprises implantées en France ;

Le secteur est ancré dans l'innovation tant par ses processus créatifs que par ses modèles de commercialisation : l'intelligence artificielle et les technologies immersives ont des cas d'usage concrets dans l'industrie et un potentiel d'exploitation future important ;

L'accompagnement des pouvoirs publics en particulier le CIJV et le FAJV, a un impact positif pour la création de propriété intellectuelle, pour l'emploi et comme levier financier pour 97 % des studios interrogés (représentant 65% des emplois du secteur).

Téléchargements