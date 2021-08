Symphonia d'Isart Digital, élu meilleur jeu vidéo étudiant aux GSA BAFTA Student Awards

Symphonia d'Isart Digital, développé sur console Nintendo Switch et sur PC, remporte le prix du "Meilleur jeu vidéo étudiant". Organisée par BAFTA Los Angeles (The British Academy of Film and Television Arts) et GSA (The Global Student Accommodation), la cérémonie a récompensé vendredi 23 juillet 2021, les meilleurs jeux vidéo et les meilleurs films étudiants du monde. Au total, ce sont plus de 700 projets qui ont été soumis par plus de 100 écoles venant de 34 pays différents (Grande-Bretagne, Etats-Unis, Chine, France, Suisse et Afrique...) !

Pour rappel, Symphonia a précédemment remporté les Pégases cette année. Ce qui confirme l'excellence d'Isart Digital, sacrée 2e meilleure école mondiale de jeux vidéo par l'organisation américaine GAMEducation pour le placement de ses étudiants en entreprises.

Nous sommes ravis de recevoir ce prix ! C'est un honneur d'avoir été sélectionné, la compétition était acharnée cette année avec de très beaux projets en lice ! Nous sommes très heureux de faire partie de cette magnifique communauté et d'avoir rencontré des personnes talentueuses."

Guillaume Roux - Producer de Symphonia

Symphonia

Elu Meilleur Jeu Etudiant au GSA BAFTA Student Awards

Incarnez un violoniste et réveillez un immense monde abandonné dans ce jeu de plateforme poétique. En vous servant de votre violon et de votre archet pour vous frayer un chemin jusqu'au coeur de la cité ancestrale de Symphonia, vous comprendrez votre rôle dans cet univers et jouerez le meilleur des concertos !

Plus d'informations et accès au jeu ici.

Producer : Guillaume Roux Game Art : Nicolas Derio - Pierre Vrel - Guillaume Gille - Alexis Grand Game Design : Simon Larguier - Martin Lepretre - Corentin Pauvrasseau Game Design & Programming : Kilian Dufour - Alexandre Mansois - Quentin Vernet Game Programming : Hicham Benrhannou Music & Sound Design : Olivier Esman

Créés en 2004, les GSA BAFTA Students Awards récompensent les films de la future génération de cinéastes du monde entier ! Cette année, pour la première fois, les jeux vidéo et la réalité virtuelle sont mis à l'honneur dans les catégories suivantes : Experimential VR, VR Games et PC Games !

Revivez la cérémonie du 23 juillet 2021 sur Youtube