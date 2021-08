Grand Prix ETPA 2021 : Le jury a élu "Rewinder" meilleur jeu de l'année

4 jeux, 4 expériences différentes

Chacun de ces jeux a été éprouvé par un jury composé de professionnels du secteur, dont le parrain était Fréderic Markus (dirigeant de Feerik Games) : Ubisoft, Quantic Dream, Ivory Tower, Nameless XIII, SNJV, Swing Swing Submarine, Synapse développement et même l'AFJV.

Rewinder

Le 1er prix du jury 2021 revient à Rewinder. Ce runner platformer embarque le joueur dans un monde abstrait et captivant. Il devra maîtriser un parcours qui requiert dextérité et sens de l'orientation. Heureusement, le personnage qu'il incarne a la capacité de remonter le temps pour corriger ses erreurs et l'aider à trouver la sortie du labyrinthe. Ce n'est pas moins de 19 niveaux qui ont été réalisés par nos étudiants. Une prouesse technique et artistique qui mérite son titre !

Plus d'informations et accès au jeu

Siren Rex Maria

Un autre jeu a séduit le jury, il s'agit de Siren Rex Maria. Dans ce jeu d'aventure à l'ambiance oppressante, le joueur devra mettre à jour les mystères d'une épave à moitié ensevelie sous l'océan.

Plus d'informations et accès au jeu

Run Together

Dans Run Together, le joueur incarne un "blob" qui a soif de liberté ! Pour éviter d'être transformé en soda, le joueur devra se lancer dans une course effrénée et parsemée d'obstacles. Ce jeu de coopétition réunit jusqu'à 4 joueurs qui possèdent tous une capacité spéciale pour ralentir ses adversaires. Fun garanti !

Plus d'informations et accès au jeu

Floppy From Outer Space

Enfin, Floppy Outer Space est un jeu de réflexion qui propulse le joueur sur Mars. Il y incarne un virus informatique qui n'a qu'une idée en tête : voler une fusée pour atteindre la Terre et semer le chaos ! Pour cela, le joueur devra d'abord infiltrer une base martienne, en contourner la sécurité et manipuler les robots qui l'habitent. Bonne chance !

Plus d'informations et accès au jeu

L'ETPA forme les futurs professionnels du jeu vidéo. Art, technique et design, toutes les compétences nécessaires à la réalisation d'un jeu sont réunies en 3ème année de cursus. Et le cru 2021 n'a pas à rougir des productions d'un secteur en ébullition !

C'est pourquoi l'ETPA offre la possibilité au grand public de télécharger les jeux, créés par leurs diplômés, via le site Ich.io.